«كلمات» تحتفي بشهر التعليم الدامج

الشارقة (الاتحاد)

نظمت مبادرة «أرى» التابعة لمؤسسة كلمات، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومستشفى الأسنان الجامعي بالشارقة، ورشة عمل في مدرسة النوف بالشارقة، احتفالاً بشهر التعليم الدامج، بهدف ترسيخ مفهوم الشمولية وأهميتها، وتمكين الأطفال ذوي الإعاقات البصرية وسواها ضمن البيئة المدرسية.

توعية

وشارك الأطفال المكفوفون وضعاف البصر بالورشة، إلى جانب أقرانهم المبصرين والأطفال ذوي القدرات الجسدية الخاصة والمتوحدين وذوي صعوبات التعلم. وتضمنت الورشة العديد من الأنشطة التي ركَّزت على إشراك الأطفال، مثل قراءة الكتاب الميسّر «عندي موعد»، والذي يحكي قصة طفل تغلب على خوفه من زيارة الطبيب، وجلسة توعوية مرحة مع مجموعة من أطباء أسنان للتوعية بأهمية صحة الأسنان والحفاظ على نظافتها، وفحوصات مجانية، وتوزيع هدايا في عيادة المستشفى المتنقلة. وكرّم مجلس إدارة المدرسة مؤسسة كلمات ومستشفى الأسنان الجامعي بالشارقة تقديراً لجهودهما ولتنظيمهما الورشة.

رؤية ورسالة

ويُعتبر التعليم الدامج جزءاً أساسياً من النظام التعليمي الصحي، حيث يسمح للمدارس بتطوير الأنظمة والفصول الدراسية والبرامج والأنشطة لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة، ويكمّل رؤية ورسالة مؤسسة كلمات التي تسعى إلى دعم حق كل طفل في الوصول إلى موارد المعرفة والتعلم والتطور والاندماج في المجتمع.