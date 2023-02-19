شيخة الجابري تكتب: حين كُنّا

حين كُنّا نُحبّنا، كنّا نخاف علينا، نعتني بنا، ننام باكراً، نصحو عند الفجر، نمارس شغبنا بحب، نتعايش مع ذواتنا بإخلاص، نعمل حُبّاً في العمل والتفوق، نقيمُ علاقاتنا مع الآخرين على أسس أخلاقية وقيمة عظيمة. لم نتأثر بما حولنا إلاّ فيما ينفعنا، لم نتلوّن عند الحق، ولم نتوار عند الحقيقة. كان الوقت نقيّاً، والقلوب نديّة، كل شيء للفرح مباح، وللمشاركة الحلوة متاح، حين كُنّا كانت الأيام حلوةً، طريّة.

كانت هدايا الأمهات للأمهات تزرع فينا حب الجار، واحترام الصديق، كانت المشاركات المجتمعية الودّية سِمة المجتمعات والناس، يحبون بعضهم، يقلقون عليهم، يتشاركون كل الأشياء التي تعضّد علاقاتهم، وترصّ بنيانهم الأسري والمجتمعي. كان الذكرُ نداً لأخيه، وكانت الأنثى معطف دفءٍ لشقيقتها وصديقتها، كل ما يبعث على الفرح كان ممكناً وماكناً في القلوب والأرواح، الحب ديدنهم، والإخلاص والوفاء مساحات يتحركون داخلها بكل سعادة.

حين كُنّا نصحو باكراً للذهاب إلى المدرسة، كُنّا نستعد في فرح، لم تتثاقل خطواتنا الصغيرة أو اليافعة، كان الشغف يأخذنا إلى الدرس القادم، كانت قلوبنا متعلقة باللغة العربية، وشغوفة بحصّة التربية الإسلامية، ومتحفّزة لحصة المكتبة، ومتوثّبة للرياضة والموسيقى والرسم، ومتقدّة شوقاً لطابور الصباح والإذاعة المدرسية، حين كُنّا نُحب العلمَ والمدرسين والمدرسات والبيئة المدرسية، ومدارسنا المتواضعة كانت الدنيا أبهى، والتعليم أكثر ثبوتاً ورسوخاً في أرواحنا، وقناعاتنا الذاتية.

حين كانت صداقاتنا تقوم على الحب الصادق، الطازج، الفطري، كانت تدوم، وتدوم، حيث القلوب العامرة بالحياة، الوارفة العطاء، الممتدة مشاعر من الروح، تطلع في عفوية وابتسامات تعبر بنا إلى فضاءات من المرح والفرح، كلُّ شيء كان مختلفاً، نابتاً في كفوف الوقت، عابراً بمرور الأعوام، والقلوب هي تلك التي تحرسك بحب، وإن شاءت أن تغادرك، تروح في حب وبحب كذلك.

كل ما كان جميلاً، كان محفزاً للفرح، لم تتلوّن القلوب، ولم تشوهها المادة والاستعراضات النيّةِ الهشّة، حياة ومجتمعات وبشر يعيشون على الفطرة، يتعاطون الحداثة والتجديد بعقلانية ومعرفة ووعي، ما تأثرت بذلك أسرهم، ومجتمعاتهم، ولم يتحول بعضهم إلى مسخ، لأنهم كانوا يؤمنون بأهمية أن تكون الاستقامة والاعتدال في كل شيءٍ أسلوب حياة، وسلوكاً يومياً يُحترم.

حين كنّا نستخدم الهواتف بعقلانية، ونتواصل باحترام، ونحفظ خصوصية حياتنا، وتفاصيلنا اليومية كانت الحياة أجمل، في زمننا هذا حيث كل شيءٍ مكشوف، وعرضةً للحشرات والتلوث، لا حضور للدهشة، ولا قيمة للترقب، ولا حاجة للتصور وتشكيل الصور، فكل ما لا تتوقعه حاضر على مدار الساعة، حين كُنّا بسطاء كانت الحياة أجمل، وأثمن، وأبهى.