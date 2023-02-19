كارتر: العلاج بالمنزل.. ولا للمستشفى مجدداً

لوس أنجلوس (د ب أ)

بدأ الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، أقدم رئيس أميركي سابق على قيد الحياة، الاعتماد على خدمة رعاية طبية للمسنين في المنزل، بعد أن قرر تجنب إجراء «تدخل طبي» إضافي، وفقاً لما أعلنه مركز كارتر. وذكرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأميركية أن الرئيس السابق، 98 عاماً، اتخذ قراره بعد سلسلة من الزيارات القصيرة للمستشفى، وجاء في بيان للمركز «بعد سلسلة من الإقامات القصيرة في المستشفى، قرر الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر اليوم قضاء الوقت المتبقي من عمره في المنزل مع عائلته وتلقي خدمة رعاية صحية للمسنين في المنزل بدلاً من التدخل الطبي الإضافي».