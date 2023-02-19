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«تشانلز» خاصية جديدة للتواصل على إنستجرام

«تشانلز» خاصية جديدة للتواصل على إنستجرام
20 فبراير 2023 02:13

سان فرانسيسكو (د ب أ)

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أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية ميتا بلاتفورمس إضافة خاصية جديدة للتواصل بين منتجي المحتوى والمتابعين باسم «تشانلز» إلى منصة التواصل الاجتماعي التابعة لها إنستجرام.  وتتيح الخاصية الجديدة لمنتجي المحتوى على إنستجرام إرسال الرسائل إلى متابعيهم بشكل جماعي ومباشر. وتدعم خاصية تشانلز إرسال النصوص والصور وإجراء استطلاعات الرأي والرموز التعبيرية وغيرها. وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن إنستجرام بدأت اختبار الخاصية الجديدة مع عدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة وتعتزم توسيع نشرها على نطاق أوسع خلال الشهور المقبلة.

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