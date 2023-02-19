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سمكة قرش تقتل سائحاً استرالياً

سرب من أسماك القرش
19 فبراير 2023 18:52

قضى سائح أسترالي يبلغ 59 عاما في كاليدونيا الجديدة الأحد بعد تعرضّه لهجوم قرش على مسافة 150 مترا من شاطئ في نوميا، على ما أعلنت البلدية في بيان.

وكان الضحية يسبح قرب ممشى هذا الشاطئ المقصود جدا في العاصمة عندما عضته سمكة القرش مرات عدة.

وقال المدعي العام إيف دوبا لوكالة فرانس برس إن "شخصين كانا على متن مركب في مكان قريب" حاولا إسعاف هذا الرجل الخمسيني.

وتبين لعناصر الإنقاذ أن الرجل تلقى عضة كبيرة في ساقه، وكذلك على مستوى ذراعيه. ورغم المحاولات التي بذلت لإنعاشه عند إعادته إلى الشاطئ، توفي متأثرا بجروحه.

ووقع الهجوم أثناء وجود عدد كبير من الأشخاص في المياه ما أثار الذعر على شاطئ شاتو رويال في جنوب المدينة، فيما أخليت المنطقة على الفور.

 

المصدر: وكالات
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