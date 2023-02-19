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نور اللبنانية.. طبيبة في 5 أعمال

نور اللبنانية.. طبيبة في 5 أعمال
19 فبراير 2023 16:17

علي عبد الرحمن (القاهرة)
جسدت الممثلة اللبنانية نور شخصية الطبيبة في 5 أعمال فنية، بدأتها بمسلسل «ضل راجل»، مروراً بـ«راجعين ياهوى» و«موضوع عائلي» وأخيراً بفيلمي «نبيل اختصاصي تجميل» و«بيت الروبي». وأوضحت أنها لا تخشى تكرار الشخصية لأنها تستعد جيداً لها.
وأدت نور دور طبيبة تجميل في فيلم «نبيل اختصاصي تجميل»، وقالت إن الشخصية تجمع بين الكوميديا والتراجيديا، وترى أن الطب رسالة سامية هدفها تخفيف معاناة المرضى، على عكس والدها الذي تعمل معه في مستشفاه الخاص ويهدف فقط إلى جمع المال، ما يؤدي إلى كثير من الصراعات بينهما.
وكشفت نور أن حباً يجمعها مع بطل العمل، ومع اقتراب موعد زفافهما تقرر إجراء عملية تجميل لتغيير ملامحها تماماً، ويفاجأ الزوج بما حدث لها جراء تلك العملية، لتنتهي أحداثه بنهاية رومانسية ساخرة.
وتواصل تصوير مشاهدها في فيلم «بيت الروبي»، وتجسد شخصية زوجة طبيبة تلجأ إلى سرقة طفل من المستشفى الذي تعمل به لتحقق حلم الأمومة، ويتناول توغل المنصات الرقمية في الحياة العامة وتأثيرها من خلال زوجها المدون الإلكتروني، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز وتارا عماد، وهو من إخراج بيتر ميمي، ومن المقرر طرحه في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى.

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