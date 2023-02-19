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دنيا

9 طرق لزيادة الأكسجين بالدم

تعبيرية
19 فبراير 2023 16:16

عزة يوسف (القاهرة)

يؤدي انخفاض مستوى الأكسجين في الدم إلى الشعور بضيق التنفس والصداع والتعرق والتوتر والارتباك وألم الصدر والإرهاق. ويقدم موقع Million Dollar Knowledge، بعض الطرق البسيطة لزيادة مستوى الأكسجين في الدم:

1- الرياضة:
تؤدي ممارسة الرياضة إلى حاجة الجسم للمزيد من الأكسجين، فتزيد سرعة ضربات القلب وتكون الأنفاس أعمق للحصول على المزيد منه، ما يجعل الدم المحمل بالأكسجين يسري في الجسم ويحسن أداء مختلف الوظائف.

2- الإقلاع عن التدخين:
يمنع غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن التدخين الدم من حمل المزيد من الأكسجين إلى الجسم والأعضاء.

3- النوم:
يصلح الجسم نفسه أثناء النوم، ما يشمل إنتاج المزيد من كريات الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى أعضاء الجسم.

4- الوجبات الصحية:
ترفع بعض الأطعمة مثل السبانخ والبيض واللحوم الحمراء والثوم والسلمون، مستوى الأكسجين في الدم عن طريق تحسين الدورة الدموية.

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5- المكملات الغذائية:
تزيد بعض المكملات مثل الحديد وفيتامين (ج) من مستوى الأكسجين في الدم، إلا أنه يجب تجنب أخذها من دون استشارة الطبيب.

6- السوائل:
يتسبب الجفاف بالكثير من المشاكل، انخفاض مستوى الأكسجين في الدم، لذا يجب تناول المزيد من السوائل.

7- عدم تسلق المرتفعات:
تجنب تسلق الجبال أو المشي لمسافات طويل، وإذا شعرت بالدوخة بسبب نقص الأكسجين في دمك، عليك التوقف فوراً حتى تختفي الأعراض.

8- تجنب الضغوط:
عند الشعور بالتوتر أو القلق يفرز الجسم الأدرينالين والكورتيزول اللذين يسببان ضيقاً في الشعيرات الدموية، ما يعوق سريان الأكسجين لأعضاء الجسم المختلفة، فنشعر بالإرهاق وانخفاض الطاقة.

9- التنفس العميق:
عند أخذ نفس عميق تتمدد الرئة لتسمح بدخول المزيد من الأكسجين إلى مجرى الدم، ليسري الدم الغني بالأكسجين ويحسن وظائف الأعضاء.

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