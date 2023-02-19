سلوى خطاب تنقل أسرار البيوت!

محمد قناوي (القاهرة)

تستعد الممثلة المصرية سلوى خطاب لتصوير الموسم الثاني من مسلسل «منورة بأهلها»، وقالت إن شخصية زرقاء اليمامة أو «بلو» التي قدمتها في الجزء الأول مستمرة في الجزء الجديد.

وأضافت أنها تعتبر الدور من الشخصيات الصعبة في مشوارها، فهي لسيدة كفيفة تعمل خادمة في منزل، ولديها قدرة على حفظ الكلام الذي تسمعه بدقة، ما يؤهلها لمعرفة أسرار أصحابه، ويوقعها بالعديد من المشاكل.

ومن المقرر أن يبدأ التصوير أول مارس المقبل، تأليف محمد أمين راضي، إخراج يسري نصر الله، وبطولة ليلى علوي، باسم سمرة، محمد حاتم، سلوى عثمان وأحمد صلاح السعدني.

وتعود سلوى لدراما رمضان بمسلسلين، الأول «رمضان كريم» الجزء الثاني، بشخصية لم تكن موجودة في الموسم الأول لسيدة شعبية صاحبة مقهى، والثاني «صراع الفصول» مع دنيا سمير غانم، الجديد من 15 حلقة. وتدور أحداثه في إطار الكوميديا والتشويق خلال 3 فترات زمنية مختلفة، كل فترة في 5 حلقات، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، خالد الصاوي وهالة فاخر، وهو من إخراج إسلام خيري.