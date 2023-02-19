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بعد 28 عاماً من التوقف.. تشغيل قطار بين هامبورج وستوكهولم

من هامبورج
19 فبراير 2023 16:04

بعد 28 عاماً من الانقطاع، سيكون هناك قطار ليلي مباشر بين مدينة هامبورج بشمال ألمانيا وستوكهولم.

وأعلنت شركة السكك الحديدية السويدية أن القطار الأول لخط السكك الحديدية الليلي الأوروبي الجديد سينطلق مساء الغد الاثنين من محطة هامبورج-ألتونا إلى محطة ستوكهولم المركزية.

وأضافت الشركة أنه من المقرر تسيير سبع رحلات أسبوعياً في كلا الاتجاهين، وأشارت إلى أن مدة الرحلة تستغرق 12 ساعة.

وتابعت الشركة أنه من المقرر توسيع نطاق الرحلة لتصل إلى برلين اعتباراً من 31 مارس القادم، موضحة أنه سيقف القطار حينئذ في محطة هامبورج الرئيسة، بدلاً من محطة ألتونا.

وأضافت الشركة أنه يتم التفاوض بشأن توفير عروض أخرى من السكك الحديدية السويدية على السكك الحديدية الألمانية حالياً، موضحة أنه يتم دعم توسيع نطاق رحلات السكك الحديدية في السويد من مصادر دعم حكومية.

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المصدر: وكالات
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