الإثنين 20 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«الفجيرة للمونودراما» يعرض 11 مسرحية عالمية

«الفجيرة للمونودراما» يعرض 11 مسرحية عالمية
19 فبراير 2023 15:51

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
تحت شعار «أكثر من مجرد ممثل»، انطلقت العروض المسرحية لمهرجان «الفجيرة الدولي للمونودراما 2023» بمشاركة 11 مسرحية من مختلف أنحاء العالم، قدمها نخبة من محترفي «أبو الفنون»، خصوصاً في مجال مسرح «الممثل الواحد»، وشكّل المهرجان ملتقى حقيقياً للحوار وتبادل الأفكار والحلقات النقاشية كمخرجات عملية وتنظيرية في هذا المضمار، إلى جانب الاستمتاع بالفنون الشعبية والأجواء التراثية.

 

أداء محترف
وشهد المهرجان عروضاً على مسرح جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، بينها المسرحية الإماراتية «مايسترو» التي نالت صدى كبيراً ضمن عروض المهرجان في نسخته العاشرة، من تأليف وإخراج عروة العربي، تمثيل إبراهيم القحومي، وإنتاج فرقة مسرح دبا الفجيرة. وقدم العربي نصاً صعباً وعميقاً من الناحية الفكرية والأداء المحترف، وصولاً إلى الديكور والإضاءة والخلفية الموسيقية، ومنذ المشهد الأول تمكن إبراهيم القحومي من جذب أنظار الحضور، لما يتمتع به من مهارة عالية في المزج بين الأداء التمثيلي والحركة الجسدية المتناسبة مع الموسيقى على خشبة المسرح. وتناول العرض فكرة الحياة الصعبة التي يعيشها البشر على كوكب الأرض، من حروب ومجاعات وأوبئة وتلوث وزلازل، بينما يحاول الـ«مايسترو» أن يصارع هذه الحياة المليئة بالكوارث الطبيعية والكونية، ويصر على الاستمرار والتقدم نحو الأمام، لأنه الخيار الوحيد للصمود، فيقود فرقته الموسيقية متأملاً بأن الموسيقى هي الخلاص. واستطاع المؤلف والمخرج عروة العربي من خلال هذا العرض أن يقدم رسالة إلى العالم، مفادها أنه يمكن تلافي الكوارث والحروب، بالحب والسلام، وقد أتقن ذلك من خلال الموسيقى والإضاءة المصاحبة للعرض، وكشف العمل عن وجود إمكانات إماراتية شابة قادرة على التصدي لنصوص صعبة من هذا النوع، ما يؤكد دور مهرجان «الفجيرة للمونودراما» في الكشف عن المواهب الواعدة، وتقديم الدعم لها في عالم فن المسرح.
واستحضر نص «سوفوكليس» التاريخي في مسرحية «أنتيجون» المكسيكية، إخراج ريفيوجيو وبطولة لوسيرو أريولا، الذي يناقش أفكاراً إشكالية أهمها الصراع بين القوانين الوضعية والماورائية، ويطرح تساؤلات إشكالية حول حقوق الحاكم وحقوق الشعب. وبالرغم من أنه نص قديم، إلا أنه يحمل روح العصر، حيث بذلت لوسيرو أريولا جهوداً أثناء العرض، وحاولت عبر انفعالات الوجه والحركات الأدائية، أن تعبر عن مرحلة من قصة سوفوكليس، حتى وصل بها الأمر إلى النزول عن خشبة المسرح وتقديم مشهد صغير أمام الجمهور.

 

أخبار ذات صلة
الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح ينطلق في الفجيرة.. اليوم
حتا يتمسك بصدارة «دوري الأولى»

العالم في الفجيرة
أشاد الممثل سامح الصريطي بالعروض المسرحية المقدمة في النسخة الحالية من مهرجان «الفجيرة للمونودراما»، ضمن أجواء تراثية فنية، وقال: يظل المسرح يحمل قضايا الإنسان وتطلعاته، ويظل ينمو بالأساليب الجديدة والتقنيات الحديثة في عالم أكاديمي وعملي وتطبيقي من حيث الممارسة على خشبة المسرح لخلق أجيال تؤمن بالمسرح وتجلياته الإنسانية، لافتاً إلى أنه أعجب كثيراً بمسرحية «الماسترو» التي ركزت على أداء الممثل الذي يتمتع بحس كوميدي وحضور عال، مثنياً على الفكرة الجديدة للعرض والجهود التي بذلت.
من جهته، أكد الممثل جمال سليمان أن مهرجان «الفجيرة الدولي للمونودراما» جدّد للمسرح مكانته السامية، وموقعه الأول بين الفنون الإنسانية، ليجمع العالم على أرض الفجيرة، ويدفع المشهد المسرحي نحو آفاق متجددة من الطرح والعمل الجاد، معبراً عن سعادته بأن يكون أحد الممثلين المشاركين في هذه الجمعية الفنية المميزة.
وأعرب الممثل إبراهيم القحومي عن سعادته لمشاركته في «الفجيرة للمونودراما» بمسرحية «مايسترو»، مؤكداً أن هذه المهرجانات الثقافية والفنية تخلق جواً من الإبداع، وتعتبر بمثابة المنصة الأهم لاكتشاف الطاقات والمواهب الجديد في مجالات مختلفة من الفنون. وقال: لقد وفر لي المهرجان الفرصة الذهبية، بتقديم عمل مسرحي متقن، أظهرت من خلاله قدراتي في التمثيل.
وأكد الممثل محمد المنصور أن «الفجيرة للمونودراما»، مشروع فني نوعي تفردت به الفجيرة، وساهمت في انتشاره عالمياً ليتشارك رواد الفن الأدائي مواضيعه وأفكاره وتحدياته، لافتاً إلى أن المهرجان أكد أهمية المسرح باعتباره الفن الأول الذي اشترك به العالم وتناقله عبر القرون.
واعتبر الممثل سلطان النيادي لقب المسرح «أبو الفنون»، اسماً على مسمى، لاسيما أن المسرح هو أساس التمثيل، ويأتي مهرجان «الفجيرة للمونودراما» ليحتفي بالمسرح ورواده في مجال الفنون الأدائية من مختلف أنحاء العالم، بتقديمه العديد من العروض المسرحية من أكثر 30 دولة، مشيداً باستضافة الفجيرة للمرة الأولى عربياً لفعاليات الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح وقمة المسرح، لبحث ومناقشة أهم قضايا المسرح المعاصر وتحديات قطاع الفنون الأدائية في العالم.
وتحت عنوان «الفجيرة تجمعنا» استمتع حضور المهرجان بالعروض التي قدمت في القرية التراثية في جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، وتضمنت عروضاً أدائية للفنون التراثية الشعبية، منها «العيالة» و«الرزفة»، مع توفير منصة تراثية لتجربة المنتجات المحلية والأكلات الشعبية.

مسرحيات
الفجيرة
الفجيرة للمونودراما
آخر الأخبار
طائرة تابعة لطيران الإمارات (أرشيفية)
الاقتصادي
"طيران الإمارات" تنشئ مركزاً جديداً لتدريب الطيارين بتكلفة 135 مليون دولار
اليوم 15:42
محمد بن راشد يزور معرض "جلفود 2023"
الإمارات
محمد بن راشد يزور معرض "جلفود 2023"
اليوم 15:28
شباب الأهلي.. «استثناء الهلال» في «الأبطال»!
الرياضي
شباب الأهلي.. «استثناء الهلال» في «الأبطال»!
اليوم 15:24
تعاون بين "التربية" ومنصة "كورسيرا" للتعلم مدى الحياة
الإمارات
تعاون بين "التربية" ومنصة "كورسيرا" للتعلم مدى الحياة
اليوم 15:21
زيلينسكي: زيارة بايدن إلى كييف "علامة دعم مهمّة للغاية"
عربي ودولي
زيلينسكي: زيارة بايدن إلى كييف "علامة دعم مهمّة"
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©