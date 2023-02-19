5 نصائح لشفاء العظام

أبوظبي (الاتحاد)

كسور العظام من الحالات المؤلمة وتستغرق بعض الوقت لتتماثل للشفاء وتلتئم، إلا أن بعض العوامل المساعدة قد تساهم في تسريع الشفاء، حسب موقع Hindustan times.

1 - الأوميغا 3: يساعد تناول الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 في تقليل الألم والالتهاب في المفاصل والعظام، ويمكن الحصول عليه من الأسماك وبذور الكتان والجوز.

2 - الغذاء المتوازن: الخضراوات ذات الأوراق الخضراء التي تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف، وفول الصويا الغني بنسبة كبيرة من الكالسيوم وفيتامين «د» والبروتين، وبذور السمسم المليئة بالكالسيوم والمغنسيوم والمنجنيز والزنك، كلها عناصر غذائية تساعد في تسريع عملية الشفاء.

3 - تجنب التدخين: فهو يقلل من قدرة الجسم على الشفاء، لذا يجب تجنبه.

4 - تقليل اللحوم: ينصح الخبراء بتقليل استهلاك اللحوم الحمراء التي تؤدي إلى تأخير عملية الشفاء.

5 - الزيوت: يساعد زيت زهرة الربيع المسائية وزيت بذور لسان الثور وزيت الكشمش الأسود في زيادة تدفق الدم وتقليل الالتهاب، وبالتالي تعزيز صحة العظام.