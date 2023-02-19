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طفل فقد حياته بسبب "حبة فراولة"!

طفل فقد حياته بسبب "حبة فراولة"!
19 فبراير 2023 11:01

لقي طفل لم يتعد عمره العامين مصرعه، الأحد، إثر مضاعفات ابتلاع قطعة فراولة أدت إلى انسداد مجرى الهواء وتوقف عضلة القلب، حيث تمكن فريق طبي من استخراج القطعة، إلا أن الطفل فارق الحياة بسبب مضاعفات الحالة وتعرض الطفل لتوقف عضلة القلب أثناء الجراحة أكثر من مرة، وفقاً لموقع العربية.

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام المصرية، فقد كشف بيان من مستشفى بنها الجامعي تفاصيل الواقعة، حيث استقبل المستشفى الطفل الذي كان يعاني من "شرقة عنيفة" في قطعة فراولة أدت لانسداد مجرى الهواء تماما، مما أدى لتوقف عضلة القلب. وتم عمل إنعاش للطفل وتحويله للمستشفى لإجراء المنظار لاستخراج قطعة الفراولة.


وبحسب البيان، بدأ الفريق الطبي فورا في محاولة إنقاذ الطفل الذي كان في حالة حرجة جدا على جهاز التنفس الصناعي، وتعرض لتوقف في عضلة القلب مرتين، وتم بالفعل استخراج قطعة الفراولة وتبين أنها كبيرة الحجم وأنها فعلا أدت لانسداد مجرى التنفس تماما، ولذلك لم يتحمل الطفل انقطاع النفس لفترة طويلة وحتى بعد استخراجها بقيت حالته حرجة من طول فترة توقف النفس إلى أن توفاه الله.

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المصدر: وكالات
طفل
القلب
الفراولة
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