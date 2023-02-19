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ولادة طفلة بذيل طوله 6 سم

تعبيرية
19 فبراير 2023 08:43

في ظاهرة نادرة، ولدت طفلة في البرازيل بذيل يبلغ طوله 6 سم كان مغطى بالجلد وبارزاً من ظهرها، وقد تمكن الجراحون من إزالته، وفقاً للعربية.

ونشرت مجلة Journal of Pediatric Surgery Case Reports صوراً لا تصدق قبل الجراحة وبعدها، تُظهر الفتاة بعد 3 سنوات من العملية التي غيرت حياتها، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في التفاصيل، ولدت الفتاة التي لم تذكر تقارير الجراحين هويتها، مصابة بـ"السنسنة المشقوقة"، وهي عيب خلقي نادر في العمود الفقري يحدث في الرحم، ويسبب فجوة في العمود الفقري.

وهذه الحالة هي نوع من عيوب الأنبوب العصبي، وهو بنية بالجنين النامي تصبح في النهاية دماغ الطفل والحبل النخاعي والأنسجة التي تحيط بهما.

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فيما تمكن الجراحون من إزالة الذيل. وكشف الأطباء من مستشفى GRENDAAC للأطفال في ساو باولو، أن الذيل انتشر من المنطقة القطنية العجزية، وهي المنطقة التي تربط العمود الفقري بالحوض.

كما شخص الفريق هذه الأنسجة الزائدة على أنها "ذيل بشري زائف".

يشار إلى أنه تم تسجيل أقل من 200 حالة من هذه الظاهرة، وهي حالة غير طبيعية أثناء الحمل.

المصدر: وكالات
طفلة
ولادة
البرازيل
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