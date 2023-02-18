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محمد الشرقي يشهد افتتاح «الفجيرة الدولي للمونودراما»

محمد الشرقي والشيوخ خلال افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما (الصور من وام)
19 فبراير 2023 03:04

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور المشاريع الثقافية في رفع وعي المجتمعات وتطورها، وأهميتها في دعم قطاع الثقافة والفنون بالدولة والارتقاء بها نحو آفاق عالمية. جاء ذلك خلال حضور سموه، افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، أول أمس، بحضور الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح بن حمد الشرقي.

النهوض بالمسرح
وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع العمل المسرحي عامة، وفنّ المونودراما خصوصاً، واهتمام حكومة الفجيرة بإبراز المبادرات التي تدعم النهوض بالمسرح، وتظهر قيمه الاجتماعية والإنسانية المختلفة، وترتقي بالفنون الأدائية على مستوى العالم.

علامة فارقة
وألقى محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، رئيس المهرجان، خلال الافتتاح كلمة أكّد فيها أن المهرجان المستمر حتى 24 فبراير الجاري، أضحى علامة فارقة في المنطقة العربية والعالم في قطاع المسرح، لما قدمه على مدار 10 دورات من إسهامات واضحة دعمت الفنون الأدائية، وساهمت في انتشارها عالمياً.
كما ألقى توبياس بيانكوني المدير العام للهيئة الدولية للمسرح، كلمة أشاد فيها بجهود حكومة الفجيرة في دعم قطاع المسرح، وفعاليات الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح على المستوى العالمي، مؤكّداً أن هذه الاستضافة تشكّل خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة المسرح في المنطقة العربية والعالم.

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مكانة سامية
ثم ألقى الممثل السوري جمال سليمان كلمة نيابة عن ضيوف المهرجان، أكّد فيها أن مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما جدّد للمسرح مكانته السامية، وموقعه الأوّل بين الفنون الإنسانية، ليجمع العالم على أرض الفجيرة، ويدفع المشهد المسرحي نحو آفاق متجدّدة من الطرح والعمل الجاد.
وتضمن الافتتاح استعراضاً بعنوان «الفجيرة في عيون الرحالة»، قدمته فرقة «إنانا السورية» للمسرح، واستعرض عبر لوحاته الغنائية والأدائية قصة الفجيرة في عيون المؤرخين والرحالة عبر التاريخ، ومراحل تطورها عبر العصور، وأبرز الملامح الاجتماعية التي مرّت بها. وحضر الافتتاح الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وجمع من الفنانين والمسرحيين من الوطن العربي والعالم، وعدد من المديرين والمسؤولين بالفجيرة.

500 ضيف
تتواصل فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما حتى 24 فبراير الجاري، بحضور 500 ضيف وفنان وأبرز الشخصيات الرائدة في مجال الفنون الأدائية والمسرح من مختلف دول العالم، ويتضمن عروضاً مسرحية من 30 دولة، يقدمها أهم فناني مسرح الممثل الواحد.

قضايا وتحديات
يشهد المهرجان خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير استضافة إمارة الفجيرة لأول مرة عربياً فعاليات الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح وقمّة المسرح، لبحث ومناقشة أهم قضايا المسرح المعاصر وتحديات قطاع الفنون الأدائية في العالم.

محمد الشرقي
الفجيرة
مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما
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