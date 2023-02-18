أحمد العسم يكتب: كبار المواطنين

حديث أنس رضي الله عنه، قال: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا)

أسعد الله من أطلق هذه التسمية، كبار المواطنين، ووضع لهم كرسي حنان وكرّم، وخصّ منهم، وسماهم الكرماء وخصّص لهم المنزلة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله».

أمس كنت في زيارة للسلام على من هم إخوة لأبي، ومعهم تبادلت الذكريات وأطراف الأحاديث، وبكرمهم لم يبخلوا. فتحوا قلوبهم، زادوا ولم ينقصوا من تجاربهم الكبيرة المؤثرة والتي تعطي الدروس من دون أي حاجز، بالنصائح والإيمان بالقوة والتمسك بالقناعة والرضا والبياض. في سردهم للحكاية تسويق، وفي قصصهم عبرة، ومعهم وفي حديثهم جلس النهار، لا تود أن ينتهي الحديث عن سعيهم للصالح العام، وأوقاتهم للجميع.

في مجلس الآباء الذي أمر المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، «طيّب الله ثراه»، بإنشاء مبنى خاص لهم، وتحت رعاية كريمة منه، جلس الآباء في حوار كله سعادة مع رفاق العمر، يتبادلون الذكريات ويتحدثون عن السعي الدائم والأفضل لحياة كريمة تسعد كل من حولهم، فكان صوتهم يملأ المكان حيوية وتفاؤلاً، وتفاعلهم صوراً تشبه أصواتهم، بحة العمر التي لم يغيرها الزمن بالطيبة نفسها والطباع، ورسائلهم في كتاب سهل التقليب، كتبوا في أجزاء كبيرة على جدران الحياة وصدورهم مفتوحة، ووصلوا إلى الغايات النبيلة. أيامهم لا تنحصر في زوايا محددة، كانوا الثراء، وهم الزاوية والأطراف والعمود الذي وقف عليه المكان، لا يغلق الباب على الأسئلة. شرحهم واسع لا تجد فيه إرباكاً، يسترسلون وفي حديثهم إطراء لكل من قال مقالاً، وكنت في يومي هذا وزيارتي هذه أباً وجداً وصديقاً، يده في يد من كانوا رفاقاً لوالدي الذي ملأنا بالحكمة والثقة. والدي الذي أظهر سعادته وخبأ دمعته وهمه وسار معنا إلى الدرب، وقال: هؤلاء رفاقي أكرموهم بالزيارة والمودة.

إلى كل الآباء وأبي:

ماذا لو الأيام انقلبت على القلب وأغرقته بالدموع؟ رأيت سعادتهم تخفي أحزانهم، رأيت أوقاتهم أسفاراً وقلوبهم حقائب سفر. هنا في مجلسهم تنحدر الفراغات كالسيل بعد هطول المطر، والصعوبات التي أحاطت بهم في رضا تام، والله قدّر. من حولهم الأشياء تتغير وهم مياه الأحلام والحقيقة في النظر.

هذه اللحظات لا تقدّر بثمن، يتنفسون برئة واحدة ويجتمعون مع سعادتهم.

قُبلة الحياة.. تقبيل يد الأب.