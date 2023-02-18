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صور.. لم شمل طفلة ولدت أثناء زلزال سوريا مع عمتها
صور.. لم شمل طفلة ولدت أثناء زلزال سوريا مع عمتها
19 فبراير 2023 00:54
التأم شمل طفلة رضيعة، ولدت في شمال سوريا خلال الزلزال المدمر الذي وقع هذا الشهر، مع عمتها بعد وفاة والديها وإخوتها في هذه الكارثة.
وأظهرت لقطات، انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الزلزال، رجل إنقاذ وهو يندفع أسفل تل من الأنقاض ثم يحمل مولودا يغطيه الغبار.
وذُكر لاحقا أن المولود طفلة وأنها ابنة عبد الله وعفراء مليحان اللذين لقيا حتفهما في الزلزال مع باقي أطفالهما في مدينة جندريس في محافظة حلب السورية.
الطفلة عفراء في المستشفى قبل لم شملها مع عمتها
وظلت الطفلة تتلقى علاجا في مستشفى يقع في غرب منطقة عفرين حتى تمكن المسعفون من التحقق من هويات أقاربها.
والسبت، تسلمتها أخيرا عمتها حلا وزوجها خليل السوادي وسمياها عفراء، على اسم والدتها المتوفاة.
وقال السوادي إن هذه الطفلة تعني الكثير له ولأسرته بعد أن فقدت أسرتها بالكامل، مضيفا أنها ستبقى ذكرى له ولزوجته ولجميع الأقارب في قرية أمها وأبيها.
كان يحمل على إحدى ذراعيه عفراء ملفوفة في غطاء وردي، بينما كان يضع في الأخرى طفلته المولودة حديثا "عطاء" في غطاء باللون الأزرق.
وُلدت عطاء بعد الزلزال بثلاثة أيام، وقال السوادي إنه سيربيهما معا.
وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية للتأكد من أن زوجته هي عمة الطفلة، فضلا عن فحص الحمض النووي.
ولقي أكثر من 5800 شخص حتفهم في سوريا نتيجة زلزال السادس من فبراير الجاري. كما خلف الزلزال أكثر من 40 ألف قتيل في تركيا.
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المصدر: رويترز
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