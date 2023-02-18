«التراث البحري».. مسرح مفتوح على أسرار «الدلالة»

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

صور ومشاهد تمثيلية وأهازيج وإيقاعات وحراك وتفاعل، عناصر حية تحيي حياة أهل الساحل وتعيدها إلى أبوظبي، ولحظات تلامس قلوب زوار مهرجان التراث البحري 2023 الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة على كورنيش العاصمة حتى 26 فبراير الجاري، ويحتفي بجانب مهم من كفاح الأجداد الذين صادقوا البحر، ضمن عادات وتقاليد راسخة ومتأصلة.

يجد الزائر نفسه في مهرجان التراث البحري وسط أجواء تفاعلية، تجعله ضمن الحدث ليعيش تجربة حياة الأولين، وعبر مختلف أقسامه، يجول بين «الفرجان» والقرى الساحلية والمجالس والأرصفة ويشاهد التجار وهم يبيعون المؤن والأقمشة وكل ما يحتاجه الصيادون والسكان. وعبر الورش الحية يتابع الحرفيون صناعة أدوات الصيد التي أعانتهم على الحياة، ويزيد المشهد جمالاً صوت «دلال» الأسماك الذي يعلو تارة وينخفض تارة أخرى لإذكاء الحماس، حيث ينتظر الجميع هذه اللحظة لشراء الأسماك على الطريقة الأولى.

توثيق

ويعمل المهرجان على إحياء العديد من الصور أمام الزوار ويوثقها عبر مختلف الفعاليات المدروسة بدقة متناهية، حيث يحتفي بعراقة وتقاليد الثقافة الساحلية لأبوظبي وقصصها الاستثنائية، ويزخر بالقصص الاجتماعية التي عاشها الناس قديماً. وتختلط المشاعر لحظة وصول الصيادين وغواصي اللؤلؤ إلى بر الأمان، تستقبلهم فنون النهمة والآهلة والعيالة التي تتحد مع الناس في تمثيل حي، حيث يتحول المكان إلى مسرح تفاعلي مفتوح لإعادة تمثيل مشاهد الماضي، في احتفالية كبيرة بعودة الغواصيين بعد سفر طويل في البحر. وكلها تجارب مبهجة تتيح للزوار استكشاف ثقافة أبوظبي من منظور آخر.

مزاد الأسماك

بعد عودة الصيادين من عرض البحر، يبدأ مزاد الأسماك بصوت «الدلال» الذي يحظى باحترام جميع التجار والصيادين، وتكون لديه القدرة الكبيرة على تقدير السعر. ويقوم بهذه المهمة في المهرجان على طريقة الأجداد، محمد حسن أحمد علي المرزوقي، وهو «دلال» ومدير المتابعة العامة في جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك. ويذكر أنه يعشق هذه المهنة، موضحاً أن «الدلال» يباشر عمله يومياً منذ الصباح الباكر، داخل منصة المزادات في سوق السمك، يعلن عن فتح المزاد لبيع المحصول الوارد عبر قوارب الصيد البحري، حيث يتجمع التجار والمستهلكون ممن يترددون على السوق للفوز بالكميات والأنواع التي يرغبون بها. ويقول: «الدلالة» مهنة متأصلة عند أهل البحر، زاولها الأجداد منذ القِدم، وما زالت تُمارس إلى اليوم بالطقوس نفسها، وهي نشاط مجتمعي يعكس الإرث الثقافي التراثي لمجتمع الإمارات.

الدلال

وأكد المرزوقي أن «الدلال» شخص محبوب من جميع التجار والصيادين لأنه منصف وعادل، موضحاً أن بعض «الدلالين» اشتهروا كثيراً نظراً لما تميزوا به من مهارات، حتى يصلوا إلى أفضل سعر. وأوضح المرزوقي الذي يمارس هذه المهنة منذ العام 2006 أن شخصية «الدلال» يجب أن تكون قوية وبارزة بين الصيادين والتجار، وأن يتميز بالذكاء والحكمة والاقتدار داخل سوق السمك، وهو الحَكَم والمنصف للصياد والتاجر والمسيطر في الميدان، والمسؤول عن تقييم أنواع وجودة السمك ورصد كمياتها بالنظر بالعين أو بالمقاييس المتاحة وإدارة المزاد، لافتاً إلى أن هذه المهنة ارتبطت سابقاً بالمواطن بنسبة 100 %.

أجواء حية

«الدلالة»، يحييها سوق السمك في المهرجان بمفرداته التي تم اختيارها بعناية فائقة، حيث يوفر بيئة متكاملة من جلب الأسماك إلى «المزاد» يقدمها المرزوقي بشكلها الأصلي، ما يسمح للزوار بالاستمتاع بالأجواء الحية، ويُظهر عبرها كيف كان الأولون يقومون بهذه الخطوات، مؤكداً أن سير عمل «المزاد» هو نفسه وليس هناك فرق بين الماضي والحاضر، من مراعاة الجودة، وبداية مراسم «الدلالة»، حيث يأتي الصياد الذي يعرف وقت المزاد، ويفرز سمكه ويبدأ «الدلال» بالمزاد ويشتري الصيادون الأسماك أو عامة الناس، حيث يكون المزاد مفتوحاً، للتاجر والمستهلك.

المرأة في سوق السمك

بالحديث عن حضور المرأة في المشهد، أكد محمد المرزوقي أن المرأة الإماراتية كان لها حضور ودور فاعل في الأسواق القديمة بشكل كبير، حيث توجد وقت «الدلالة» وتفرض وجودها وفي كثير من الأحيان هي من تتقدم بأفضل سعر لتأخذ الحصة الكبيرة من الأسماك. وكانت رافداً كبيراً للتنمية وتعمل جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، لافتاً إلى أن العديد من النساء كان مشهوداً لهن بالقدرة الكبيرة على البيع والشراء ولهن أماكن خاصة بهن ضمن سوق السمك في أبوظبي. تدخل المزادات وتشتري وتبيع، موضحاً أن «الدلالة» ثقافة متأصلة في المجتمع الإماراتي منذ القدم وموروث شعبي ارتبط بالذاكرة الجمعية لأهل البلد رافقتها طقوس وعادات وتقاليد أصيلة.

سوق تفاعلي

يشهد المهرجان الترويج لبعض المشاريع الإبداعية ودعمها، ومنها موقع إلكتروني وسوق تفاعلي تابع لجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، والذي يسهل على المستهلك مهمة الذهاب إلى السوق، حيث يقوم مقامه بهذه المهمة. وقالت أسمهان خليل من موقع «فريش فيش»: إن الموقع يتيح للزبائن شراء الأسماك لتصلهم إلى البيت نظيفة ومقطعة بالطريقة التي يرغبون بها وبجودة عالية.