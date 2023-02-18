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السلطات الإسبانية تسترد عملين مسروقين لـ «سلفادور»

السلطات الإسبانية تسترد عملين مسروقين لـ «سلفادور»
19 فبراير 2023 03:04

برشلونة (أ ف ب) 

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تمكنت السلطات الإسبانية من استعادة لوحتين للفنان الإسباني سلفادور دالي، كانتا قد سرقتا العام الماضي في برشلونة، وتبلغ قيمتهما 300 ألف يورو، وأُعيدت اللوحتان إلى الجهات التي تملكهما. وكان هذان العملان سُرقا في يناير 2022 من شقة في أحد الأحياء الغنية، وأشارت أصابع الاتهام إلى ثلاثة أشقاء متخصصين في عمليات السطو، بحسب بيان للشرطة الإقليمية الكتالونية.  وبعد العثور على العملين، الأول يظهر فلاحين كاتالونيين، والثاني راقصين تقليديين من المنطقة، أحضرتهما الشرطة أولاً إلى مؤسسة غالا سلفادور دالي ليتحقق خبراء من أصالتهما.

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