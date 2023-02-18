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«ستارلاينر» إلى محطة الفضاء أبريل المقبل

«ستارلاينر» إلى محطة الفضاء أبريل المقبل
19 فبراير 2023 03:04

واشنطن، نيويورك (د ب أ)

كشفت إدارة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا» أن المركبة الفضائية «ستارلاينر»، التابعة لشركة «بوينج»، ستنطلق إلى محطة الفضاء الدولية، في أول رحلة تجريبية مأهولة، في أبريل المقبل. وأضافت ناسا أن المركبة الفضائية، ستنطلق من موقع الإطلاق في قاعدة «كاب كانافيرال»، بولاية فلوريدا، إلى محطة الفضاء الدولية، لتهبط بعد حوالي ثمانية أيام في ولاية «نيو مكسيكو».. وتبدأ ناسا قريباً عملية نهائية لاعتماد «ستارلاينر» وأنظمة الرحلات الدورية للطاقم إلى محطة الفضاء، فيما تخطط «بوينج» إلى استخدام المركبة لنقل الرواد إلى المحطة كبديل لكبسولة «سبيس إكس كرو دراجون».

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ومركبة شحن معطوبة تنفصل عن المحطة
انفصلت سفينة شحن فضائية روسية معطوبة عن محطة الفضاء الدولية بعدما نقلت ثلاثة أطنان من الغذاء والوقود والإمدادات للرواد الروس، وسوف تحترق فوق المحيط الهادئ. وكان خلل بمركبة الشحن «بروجرس 82» التي التحقت بمحطة الفضاء الدولية في أكتوبر الماضي، قد أدى إلى تسريب تسبب في تراجع الضغط بنظام التبريد، وعقب الانفصال تمكن رائدا الفضاء سيرجي بروكوبييف ودميتري بيتيلين من التقاط صور للضرر الذي يعاني منه الجزء الخارجي من المركبة، وبحسب وكالة الفضاء الأميركية ناسا، سوف تحترق المركبة بما تحمله من نفايات فوق المحيط الهادئ بعد دخولها الغلاف الجوي للأرض.

 

 

محطة الفضاء الدولية
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