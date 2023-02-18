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الباندا «شيانج شيانج» تغادر اليابان قريباً

الباندا «شيانج شيانج» تغادر اليابان قريباً
19 فبراير 2023 03:04

طوكيو (د ب أ) 

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من المنتظر أن تغادر الباندا العملاقة «شيانج شيانج»، ذات الخمسة أعوام، حديقة حيوان أوينو في طوكيو إلى الصين بعد غد الثلاثاء، وأبدى الأشخاص في المناطق القريبة من حديقة الحيوان في مقاطعة أوينو في منطقة «تايتو وارد» مشاعر حزينة بشأن الباندا العملاقة المحبوبة. ولدت «شيانج شيانج»، لأم تدعى «شين شين» وأب يدعى «ري ري»، في يونيو 2017، وأصبحت أول باندا عملاقة تولد في الحديقة خلال خمس سنوات. وجرى إطلاق هذا الاسم على «شيانج شيانج» في سبتمبر 2017، وذاع صيتها منذ ظهورها أمام الجمهور في ديسمبر من العام نفسه.

الباندا
اليابان
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