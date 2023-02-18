«قرية أضواء الشارقة» تستقطب آلاف الزوار يومياً

الشارقة (أبوظبي) استقطبت الفعاليات المتنوعة لمهرجان أضواء الشارقة 2023 الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، سكان وزوار الإمارة، لاسيما قرية الأضواء الواقعة بجوار قاعة المدينة الجامعية التي تشهد مشاركة أكثر من 41 مطعماً. وأجمع عدد من المشاركين في القرية من أصحاب المشاريع الشبابية على نجاح مشاركتهم في هذا الحدث الجماهيري بعدما استطاعوا خلال فترة المهرجان التعريف بمشاريعهم المتنوعة، موجهين الشكر والتقدير لهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة على دعمها وإتاحتها الفرصة للمشاركة في حدث سنوي مميز، يجذب الآلاف من الزوار يومياً، ما يجعله نقطة انطلاق لمشاريعهم. وتشهد قرية الأضواء العديد من الفعاليات الترفيهية، منها «سكاي هاي»، واحة لكرة السلة تقدم تجربة فريدة من نوعها للاعبين من مختلف الأعمار، إضافة إلى نفق الليزر «إنجما» الذي ينقل الزوار إلى عالم ساحر من الأضواء والأصوات. ويصاحب القرية العمل الفني «فيزاج» الذي يستخدم تمازجاً بين الأضواء والتكنولوجيا لتكوين عمل فني ضوئي يعمل على تثبيت الوجوه في الأرض، بينما توفر الأنماط والنماذج صوراً ضوئية ديناميكية. ويهدف «فيزاج» إلى استكشاف مفهوم الهوية وكيف يتم إدراكها، وكيفية استخدام التكنولوجيا الضوئية لتقديم عمل فني ساحر ومذهل بصرياً. ويمثل «ليتل ستارز» أرض العجائب المليئة بالإثارة والمغامرة التي صُممت خصيصاً للصغار لإطلاق العنان لمخيلتهم واختبار تجربة تحاكي طفولتهم ببراءتها وفضولها. وهي عبارة عن كرنفال من المرح يضم مجموعة من ألعاب المهرجانات المتميزة التي ستُبقي زوار قرية الأضواء الصغار، مستمتعين لساعات طويلة. ويشكل «بكسل لاين» مسطحاً أرضياً يستخدم تقنية الإضاءة لتوفير تجربة فريدة وجاذبة للزوار لكونه يوفر عرضاً ديناميكياً يتغيّر. وتضم القرية «متحف الأضواء»، ويمثل ورشة عمل للترفيه والتعلم من خلال اللعب، وعلى مدار جلسات طويلة مدتها 20 دقيقة، حيث يختبر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و14 عاماً، عالماً حسياً مليئاً بالأشكال والألوان والأنماط جميعها مُصممة بوساطة الإسقاط الضوئي. ويمكن للمشاركين استكشاف خلط الألوان وتحويلها إلى إسقاطات ضوئية، وتجربة تأثير الأنسجة المختلفة على الأسطح العاكسة، واختبار الفن الرملي، وغير ذلك الكثير. ويستمتع المشاركون في ورشة عمل «آرت إن لايت» في متحف الأضواء، ويمكن للزوار خوض تجربة الفن الخاصة بهم، وذلك بحضور معرض «لايت هاوس» الذي صممه الفنان المتخصص في التقنيات ثلاثية الأبعاد العالمية والفيديو لازلو زولت بوردوس. ويعرض أعمالاً فنية تستكشف فكرة ثبات التغيير من خلال الضوء مع سلسلة من التركيبات المذهلة. إلى جانب ذلك، تضم القرية المجموعة الفنية «ذي آرت كوليكشن» للفنان إدريس بي الذي صنع هذه المجموعة من خلال صياغة رؤيته للفن المعاصر لإنشاء أشكال حيوانات متعددة الأضلاع بأحجام مختلفة، ثم باعها لهواة جمع التحف كقطع محدودة الإصدار بهدف إتاحة الفرصة لامتلاك قطعة فنية نادرة.