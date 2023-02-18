«بليبّي الموسيقي» يبهر جمهور أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) كشفت فلاش للترفيه، الشركة الرائدة في مجال إقامة فعاليات الترفيه الحية في الشرق الأوسط، عن تحقيق عرض الأطفال الترفيهي بليبّي الموسيقي الذي استضافته صالة «الاتحاد أرينا» اليوم السبت، نجاحاً لافتاً. وتحظى شخصية بليبّي بشعبية كبيرة بين الأطفال من خلال تقديم العروض الاستثنائية الحافلة بالأغاني والرقصات، ومنحهم أوقاتاً مليئة بالمرح والتسلية.وينطلق العرض الموسيقي الذي نال إعجاب مئات الآلاف من الأطفال خلال أكثر من 500 عرض في أنحاء أميركا الشمالية والمملكة المتحدة، مجدداً يوم غد الأحد الساعة 11:00 صباحاً والساعة 3:00 عصراً. ومنح بليبّي معجبيه الصغار في الإمارات فرصة الاستمتاع بالمشاركة في الرقصات، وترديد الأغاني من خلال أداء بعض أغانيه الشهيرة، مثل «أغنية الديناصور» و«براش يور تيث» و«إكسكافيتور». وبدأ بليبّي أولى حفلاته في أبوظبي بإلقاء التحية على الجمهور، معرفاً عن نفسه وسط أجواء احتفالية لا مثيل لها. كما حرص على توفير تجربة متواصلة من الفرح للأطفال من خلال انضمام مجموعة من الممثلين إلى العرض، والقيام بحركات ورقصات أدخلت البهجة إلى قلوب معجبيه الصغار.