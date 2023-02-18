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لهذا السبب لا تدع طفلك ينام على سريرك؟

لهذا السبب لا تدع طفلك ينام على سريرك؟
18 فبراير 2023 14:26

 كشف خبراء في سلامة الأطفال سببا لعدم السماح للأطفال بالنوم على أسرّة البالغين، والذي لا علاقة له بخطر السقوط من أحد جوانبه.

وأظهر مقطع فيديو لمستشاري النوم الأستراليان ميل وكارلي، عبر حسابهما على "تيك توك"  BabySleepCode سبب كون مرتبة الكبار غير آمنة للأطفال.

وكشفت الخبيرتان في المقطع القصير الفرق بين طريقة صنع مراتب الأطفال والكبار.

وتشرح إحدى خبيرات النوم في الفيديو: "لماذا معظم مراتب البالغين ليست آمنة لنوم الرضع. سيتعلم معظم الأطفال الانقلاب من الظهر إلى البطن ما بين ثمانية أسابيع وخمسة أشهر. ويبلغ متوسط وزن الطفل البالغ من العمر ثمانية أسابيع 5 كغ و7 كغ بعمر خمسة أشهر. وعند النوم على مرتبة سرير تستوفي المعايير الأسترالية، لن يكون هناك مسافة فارغة حول الطفل أو أي خطر حول انخفاض التنفس".

وتابعت: "تخيل الآن نفس الطفل البالغ من العمر ثمانية أسابيع على مرتبة البالغين المتوسطة الصلابة هذه".

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واستخدمت الخبيرة الأوزان لشرح ما قد يحدث للطفل عند النوم على سرير البالغين. وأظهرت الفرق من خلال وضع اثنتين من ثقالات الحديد بوزن 2.5 كغ، أي ما يعادل وزن طفل يبلغ من العمر ثمانية أسابيع تقريبا، على مرتبة سرير الأطفال ثم على فراش بالغين متوسط الصلابة.

وخلال التجربة على فراش البالغين، غرقت الثقالات في الداخل أكثر من السرير المخصص للأطفال، ما يدل على أن هذا هو ما يمكن أن يحدث مع الطفل.

وتشير هذه التجربة إلى إمكانية حدوث اختناق لدى الأطفال ومتلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS)، والوفيات الأخرى المرتبطة بالنوم بحسب «rt».

ووفقا لصندوق الولادة الوطني في المملكة المتحدة، فإن مرتبة الأطفال، يجب أن تكون "صلبة لا ناعمة" وأن لا يقل سمكها عن 8 سم. 

المصدر: وكالات
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