«الكرنفال» ينثر البهجة في ريو دي جانيرو

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

بعد 3 سنوات من التوقف بسبب جائحة «كوفيد-19»، عاد كرنفال ريو دي جانيرو الشهير، وخرج السكان إلى شوارع العاصمة البرازيلية بأعداد كبيرة، ورقصوا على أنغام السامبا منذ الصباح الباكر.

وشارك موظفو ومرضى مستشفى الطب النفسي في ضاحية نيس دا سيلفيرا، في تنظيم مسيرة الشارع التي بدأت من المستشفى، وشقت طريقها عبر شوارع الحي، وسط صحيات وضحكات المحتفلين.

ويعد الكرنفال الذي يعتبره البرازيليون أهم المناسبات الوطنية، أشهر المهرجانات على مستوى العالم، وكان يشهد قبل الجائحة مشاركة جموع غفيرة من السكان في مواكب استعراضية أثناء النهار، وعروض فنية ورقصات وطنية أثناء الليل.