السبت 18 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«الكرنفال» ينثر البهجة في ريو دي جانيرو

«الكرنفال» ينثر البهجة في ريو دي جانيرو
18 فبراير 2023 01:09

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

بعد 3 سنوات من التوقف بسبب جائحة «كوفيد-19»، عاد كرنفال ريو دي جانيرو الشهير، وخرج السكان إلى شوارع العاصمة البرازيلية بأعداد كبيرة، ورقصوا على أنغام السامبا منذ الصباح الباكر.

أخبار ذات صلة
رئيس البرازيل يلتقي نظيره الصيني في 28 مارس
نيمار.. «إنه العار»!

وشارك موظفو ومرضى مستشفى الطب النفسي في ضاحية نيس دا سيلفيرا، في تنظيم مسيرة الشارع التي بدأت من المستشفى، وشقت طريقها عبر شوارع الحي، وسط صحيات وضحكات المحتفلين.

ويعد الكرنفال الذي يعتبره البرازيليون أهم المناسبات الوطنية، أشهر المهرجانات على مستوى العالم، وكان يشهد قبل الجائحة مشاركة جموع غفيرة من السكان في مواكب استعراضية أثناء النهار، وعروض فنية ورقصات وطنية أثناء الليل.

ريو دي جانيرو
كرنفال ريو البرازيلي
السامبا
البرازيل
آخر الأخبار
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
دنيا
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
اليوم 09:26
«هيان» تتألق في ثاني أيام «دولية» أبوظبي لجمال الخيل
الرياضي
«هيان» تتألق في ثاني أيام «دولية» أبوظبي لجمال الخيل
اليوم 15:40
الإمارات والهند تحتفيان بالذكري الأولي لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية
الاقتصادي
الإمارات والهند تحتفيان بالذكري الأولي لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية
اليوم 15:29
الإمارات تشارك في قمة الأعمال العالمية في نيودلهي
الاقتصادي
الإمارات تشارك في قمة الأعمال العالمية في نيودلهي
اليوم 15:27
الجنيه المصري يلامس أدنى مستوى في 5 أعوام ونصف مقابل الدولار
الاقتصادي
مصر : إجراءات خفض قيمة الجنيه تستهدف احتواء «التضخم»
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©