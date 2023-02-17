«التراث البحري» يحتفي بتجارب الأمس

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تجتمع مختلف عناصر الماضي على كورنيش أبوظبي ضمن الدورة الثانية من مهرجان التراث البحري 2023 الذي انطلقت فعالياته أمس الجمعة وتستمر حتى 26 فبراير الجاري، لتستحضر حياة الأجداد والمشاهد الحية والصور المجتمعية والديكورات التي تعيدنا إلى الزمن الأول، حيث كانت الشواطئ تزخر بالقصص المحملة بالمشاعر، وتتغنى بالإنجازات اليومية وبالكفاح والاجتهاد. كما لم تخلُ من الإبداعات والصناعات والحرف والتجارة التي تعكس مثابرة الأجداد ممن واجهوا مصاعب الحياة وتفاعلوا معها ليصنعوا حضارة نتغنى بها.

الذاكرة الجمعية

يشهد مهرجان التراث البحري الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، زخماً من الفعاليات والأنشطة، ويحتفي بقصص الأولين مع البحر وكل ما يتعلق بثقافته وتقاليده وعاداته التي ارتبطت بالذاكرة الجمعية لأهل الإمارات. والحدث ينقل صورة عن موروث الأجداد، ويتطلع لحفظه للأجيال عبر توثيق تفاصيل الأمس من خلال الصناع والتجار والفنون وعروض الأداء، وذلك في قالب إبداعي يبهر الحضور من مختلف الأعمار والجنسيات.

حكايات

حكايات مرتبطة بالبحر وأهله يجمعها مكان واحد، حيث تنقل المساحة الممتدة على الساحل العديد من المفاجآت للجمهور، وتسافر بهم عبر مختلف الفعاليات إلى عالم البحر، موقع القلب في ثقافة أبوظبي ومجتمعها واقتصادها. والحدث الذي يشكل علامة فارقة ضمن المهرجانات المحلية، يحمل الكثير من التفاصيل الدقيقة المرتبطة بالبحر، مستلهماً العديد من الأفكار من قصص الأجداد. ويتضمن الحدث جزئيات كثيرة تربط بين الماضي والحاضر، وهذا ما تجسده مختلف الأقسام التي تشكل جسراً بين القديم والحديث، حيث صمِّم المهرجان على شكل «فرجان» الماضي، بأسواقه وتفاعلاته وأنشطته وفنونه ومنتجاته ومشاهد تمثيلية، وصولاً إلى المشاريع الشبابية المبتكرة.

جلب الرزق

على صوت «النهمة»، «العيالة» و«الآهلة»، وما تصدح به حناجر المؤدين وحركاتهم المنسابة بدقة، يأخذ المهرجان الزوار إلى حكايات قديمة ارتبطت بالبحر وما عاشه الغواصة والصيادون من تحديات في جلب الرزق، والتي تحيي أجواء رحلات السفر في عرض البحر. إذ كان حضور «النهام»، من الأولويات التي يحرص عليها البحارة في رحلاتهم الطويلة، التي قد تستمر لأشهر، فتأتي هذه الإيقاعات وتؤثر على سامعيها، وتسهم في شحذ هممهم، في حين يسترجع «النهام» بكلماته الذكريات للأهل والديار. ويشارك البحارة «النهام» في غنائه، ما يمنحهم طاقة أكبر ويسهم بتجديد نشاطهم. وحسب مبارك العتيبة، الخبير في الفنون الشعبية، عضو مجلس إدارة أبوظبي للفنون الشعبية، مشرف الفنون الشعبية في مهرجان التراث البحري، فإن كل نغمة لها قصة، وكل كلمة وراءها الكثير من الحكايات، مؤكداً أن مشاركة الفرق الشعبية في المهرجان تعرف بعمق هذه الفنون، وما تحمله من رسائل. وهذا ما سيدركه الجمهور من خلال عرض فيلم على الشاشة يتحدث عن تاريخ الفنون، وكيف وصل بعضها عبر التبادل الثقافي، وكيف تناقلت بين التجار من خلال قصص البحر وتجاذبات الحياة.

أسواق

بتفاعلاته المختلفة وأسواقه وفنون أدائه وحرفه التقليدية وألعابه الشعبية وفرجانه وجمهوره، يسرد تراث المهرجان قصة الماضي ويعيد إحياء وتصور الخير الذي عم المجتمع بفضل التجارة، وإعادة تمثيل الحياة المرتبطة به قديماً. حكايات يجسدها المشاركون لتشكل نقطة جذب كبيرة للجمهور، حيث يزخر المهرجان بفعاليات حية كثيرة وأنشطة تفاعلية، ويحتفي بعناصر التراث البحري عبر الأسواق والقرى والدكاكين والمتاحف وبناء السفن والصيد وطرق إعداد السمك «المالح» والغوص بحثاً عن اللؤلؤ و«فلق المحار»، ما يعكس بيئة وتاريخ أهل الساحل في الإمارة.

عروض حية

ارتبط تاريخ أبوظبي بالتجارة البحرية منذ الأزل، ومنذ ذلك الحين والمجتمعات تتبادل الموسيقى والشعر واللباس واللغة والسلع كاللؤلؤ والمنسوجات والأسماك والتوابل، وسواها. والمتجول في المهرجان يجد نفسه أمام زخم من الصور القديمة التي تجعله في قلب الماضي، حيث الفرجان والأسواق وضحكات الأطفال، والإضاءة الخافتة المنبعثة من الطرقات، والحِرف اليدوية وعروض الأداء والأطعمة التقليدية والفعاليات الملهمة المصممة بحبكة تجعل الزائر يتعرف إلى حياة الأمس ضمن توليفة رائعة. يسهم في نجاحها مجموعة ممثلين يثرون ساحة المهرجان عبر أداء أدوار الباعة ومودعي ومستقبلي الغواصة، والمشاركين في مزاد الأسماك.

الأقمشة والتطريز

ويستمتع الجمهور بالعديد من الفعاليات الجديدة، ومنها برنامج متكامل عن الزيّ الإماراتي التقليدي وتطريزه، وهي القصة الشائقة التي تبدأ من البحر، حيث تتيح التجربة للزوار التعرف على أنواع الأقمشة المختلفة، ضمن أجواء تفاعلية تحاكي ما عاشه الأجداد، وهنا يتعرفون على مسميات الأقمشة، مثل «صالحني» و«بوقليم» «بوتيلة» وسواها.

حماة التراث

كان للبحر دور مهم ومباشر في حياة الإماراتيين، وذلك على الصعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، فقد كان اهتمام من عاشوا قريباً منه منصبّاً على الأعمال البحرية، سواء الغوص للبحث عن اللؤلؤ، أو صيد الأسماك، أو الإبحار إلى البلاد المجاورة بغرض الأعمال التجارية. ونتيجة لذلك نشأت علاقة وطيدة بين أبناء الإمارات والبحر، وهي علاقة امتدت جذورها منذ القِدم، فتعلقت أرواحهم بالبحر والشاطئ، ما انعكس في صناعات وحرف بحرية يجسدها قسم «حماة التراث»، الذي يأخذ الجمهور يومياً في رحلة غوص من خلال حكايات رائعة ومعارض تتضمن أدوات الغوص وصدف البحر واللآلئ.

حِرف تقليدية

مساحة شاسعة تعرف الزوار على مهارات الأجداد، تتمثل في الحِرف التقليدية وتقنياتها والمهارات التي يستعرضها الحرفيون في قرية التجارة، ومنهم «الحدّاد وخض السقا وقرض البراقع والخيّاطة والتلي والحناء والعجفة والصباغة الطبيعية والطب الشعبي». ويزخر هذا القسم بصور من الماضي، من خلال استحضار طبيعة التعافي والعلاج قديماً، وكيف استثمر البعض الأعشاب المحلية التي كانت سبباً في حياة الكثيرين.

أجواء الحماس

حراك ونشاط الحرفيين تعكسه براعة مجتمع التجارة البحرية في بناء السفن، وصناعة الحبال والمجاديف والأشرعة التي مكّنتهم من توسيع نطاق تبادلاتهم التجارية البحرية، مثل صناعة الديين والأشرعة وصناعة المحامل والحبال والمجاديف وصناعة قوراب الشاش والليخ والمالح والقرقور، بينما يضفي سوق الصيادين أجواء الحماس في مشهد مزاد الأسماك اليومي، وصولاً إلى إعداد المأكولات البحرية التي يشرف عليها متخصصون في تحضير المأكولات البحرية في عين المكان.