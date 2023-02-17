وسائل الإعلام تزاحم صحفييها على «تويتر»

نيويورك (الاتحاد)

قريباً ستتيح منصة «تويتر» لمختلف وسائل الإعلام الحق في أن تضع هويتها المرئية (اللوجو) على الحسابات الشخصية لصحفييها على المنصة.. فهل يحق لها ذلك؟

يثير القرار كثيراً من الجدل. فالنزاع محتدم والنقاش لا ينتهي في الأوساط الإعلامية الغربية، بشأن السؤال الحائر: من يملك حساب الصحفي على تويتر أو فيسبوك.. الصحفي نفسه أم المؤسسة التي يعمل لديها؟! لا يتم طرح السؤال من باب الفذلكة بل صار حسمه ضرورة مهمة، حسبما يقول الكاتب جوشوا بنتون في موقع «نيمان لاب»

فالصحفي - أي صحفي أو إعلامي، يقول هذا حسابي الشخصي، وتغريداتي تخصني بالأساس، أضع فيها روابط .. مقالاتي، قصصي الإخبارية، حواراتي مع مصادري. وتقول صحيفته.. من أين لك هذا؟! ألا تستخدم اسم الصحيفة ومواردها في إنجاز أعمالك، ألا تنشر الصحيفة تلك القصص والمقالات والحوارات.. فلماذا لا يوضع اللوجو الخاص بها إذاً مع كل ما تنشره على المنصة الرقمية؟

طبعاً في البداية كان الصحفيون يدشنون حساباتهم بأسمائهم، ثم صاروا يضيفون إليها اسم المؤسسة التي يعملون لديها كأن يكون حساب أحدهم فلان الفلاني @BuzzFeedBen. وكلما انتقل لمؤسسة أخرى، تغير عنوان حساب، وفق اسم المؤسسة الجديدة التي انتقل إليها. وبحسب استطلاع أجري عام 2017، تبين أن ثلثي محطات التلفزيون المحلية بالولايات المتحدة صارت تدعي ملكية حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للعاملين لديها.

وفي عام 2018، رفعت صحيفة نيويورك تايمز دعوى قضائية ضد مراسل رياضي سابق لاستعادة حسابه على «تويتر» عندما غادر إلى مؤسسة إعلامية أخرى.

وبالنسبة لمؤسسة كبيرة مثل Gannett، فهي تصر على أن أي حساب لموظفيها على وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن علامة Gannett التجارية، هو ملكية خاصة بها. فإذا غادر الموظف المؤسسة إلى وظيفة أخرى، فسوف تكون «جانيت» هي الوحيدة التي يحق لها استخدام هذا الحساب.

وقد بدأت صحيفة ديلي ميرور تطبق النظام الجديد على الإعلاميين العاملين لديها.. فكلهم صارت تحمل حساباتهم على «تويتر» لوجو الجريدة البريطانية الشهيرة، بجانب علامة التحقق الزرقاء.. وفي حالة الضغط عليها ستحيلهم إلى حساب الجريدة نفسها على تويتر.

ويضع ذلك الصحفيين في حيرة، ما بين الحساب الرسمي والحساب الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي. لكنّ ثمة وجه آخر للأمر.. إذ إن شعار المؤسسة، سيظهر حتى مع تغريدات الصحفي القديمة، ما قد يورط تلك المؤسسات في مواقف ومواجهات ليس لها فيها ناقة ولا بعير. فكل تغريدة للصحفي ستجعله وكأنه المتحدث الرسمي باسم مؤسسته على مدار أيام السنة.. فهل المؤسسات الإعلامية على استعداد لتحمل ذلك؟! في مقابل ماذا، اقتناص بعض القراء عبر حساب الصحفي؟!