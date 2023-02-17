8 طرق لتغيير العادات!

د. شريف عرفة

لا يمكن الحديث عن النجاح في الحياة، دون التطرق لأهمية الالتزام بالعادات المطلوبة لتحقيق هذا النجاح. فتحقيق أي نجاح مرتبط بالمواظبة على ممارسة عادات صغيرة لمدة طويلة من الزمن، بما يترتب عليها من اكتساب خبرات وتطوير مهارات وتحقيق المردود المطلوب.

سواء تعلق الأمر بالذهاب لصالة الألعاب الرياضية، أو تطوير عادات الأكل الصحية، أو إدارة الوقت بشكل فعال.. فإن كل هذه الأمور تتحقق عن طريق المواظبة والاعتياد.. فكيف نكتسب عادات صحية ونقلع عن العادات السلبية؟ علم العادات في كتابها «العادات الجيدة والعادات السيئة: علم إحداث تغييرات إيجابية ثابتة» للباحثة ويندي وود - أستاذة علم النفس والعلم النفس والأعمال بجامعة ساوث كاليفورنيا - تشرح كيف يمكننا لعب دور في صياغة عاداتنا وتشكيلها بالطريقة التي نريدها.. فتعالوا نتعرف على بعض من هذه الأساليب:

التعرف على المحفزات

غالبا ما تكون العادات مرتبطة بحافز معين، يزيد الشعور بالرغبة في ممارسة هذه العادة. لذا، كي تستطيع التحكم في العادة، يجب أن تضع يدك على هذا الحافز أو الدافع. علي سبيل المثال، لنفترض أن لديك عادة سيئة هي تناول الطام الدسم في المساء. اسأل نفسك: ما هو الدافع الذي يحفز هذا السلوك؟ قد تكون الإجابة هي الشعور بالملل والفراغ في هذا الوقت من اليوم. هكذا يمكنك إدارة هذه العادة. عن طريق القضاء على الحافر -الملل- عن طريق تغيير روتينك في المساء بالذهاب في نزهة على الأقدام أو قراءة كتاب.. لو كان الطعام المسائي مرتبطا بعادة أخري مثل مقابلة أصدقائك في مطعم، فيمكن تغيير هذه العادة بمقابلتهم في مكان آخر.. المهم ألا تعرض نفسك للحافز -أي الشعور أو المكان- الذي يستحث لديك الرغبة في ممارسة العادة التي تود تغييرها.

المهم ألا تعرض نفسك للحافز -أي الشعور أو المكان- الذي يستحث لديك الرغبة في ممارسة العادة التي تود تغييرها.

تعديل البيئة

إجراء تغييرات في البيئة الخارجية يمكن أن يساعدنا في تغيير عاداتنا.. ببساطة: اجعل العادة المطلوبة أسهل، والعادة المذمومة أصعب وتتطلب بذل جهد أكبر!

على سبيل المثال، لو كنت تحاول تطوير عادة الادخار، فاجعل المبلغ المدخر بعيدا عن متناول ذلك.. لو أردت الالتزام بتناول وجبة فطور صحية، اجعل خيارات الفطور الصحية في متناول يدك -كالفاكهة أو الشوفان.- وإبعاد خيارات الوجبات السريعة أو جعل الوصول إليها أكثر صعوبة. اجعل حقيبة ملابسك الرياضية معك دائما في السيارة، كي تجعل قرار التوقف في صالة الألعاب أسهل، بدلا من العبء النفسي الذي يتطلبه قرار الذهاب للمنزل وتجهيز الحقيبة والنزول مرة أخرى للذهاب لصالة الألعاب الرياضية!

خلق دافع قوي وشعور بالهدف

بعد تقويض الدافع لممارسة العادة السيئة، ينبغي تقوية الدافع لممارسة العادة الجديدة.. كيف؟

لنقل إنك تحاول تطوير عادة ممارسة الرياضة بانتظام. اخلق دافعا قويا يساعدك في هذا.. مثل التعلق بالصورة النهائية التي تريد أن يكون عليها جسمك.. زو تخيل تغير حياتك للأفضل وإعجاب الناس بمثابرتك وشكلك الجديد.. المهم أن تربط العادة الجديدة بهدف شعوري مهم بالنسبة لك يبرر الجهد المبذول في تكرار العادة، مثل تذكير نفسك بأن هذه العادة تجنبك مرضا يسبب المعاناة، أو أو أنك تفعل ذلك من أجل أبنائك.. المهم أن تكون العادة مرتبطة بهدف وجداني مرتبط بمعنى حياتك وما هو مهم بالنسبة لك.. وتذكير نفسك به يساعد في الحفاظ على والتزامك بهذه العادة الجديدة.

تقسيم العادات

محاولة تغيير العادة دفعة واحدة أمر مربك ويجعل الالتزام بالتغيير صعباً. لذلك يمكن أن يؤدي تقسيم العادات إلى خطوات أصغر يمكن التحكم فيها، إلى جعل التغيير أكثر قابلية للاستمرار.

لنفترض أنك تحاول تطوير عادة القراءة بانتظام. بدلاً من محاولة القراءة لمدة ساعتين يومياً، يمكنك البدء بخمس دقائق فقط في اليوم. بكتاب بسيط غير معقد.. بمجرداعتياد ذلك يمكنك زيادة الوقت تدريجياً إلي أن تعتاد جلسة القراءة ذاتها. تقسيم العادات إلى خطوات أصغر يجعلها أكثر قابلية للتحقيق.

التعزيز الإيجابي

باختصار، كافئ نفسك علي لالتزام بالعادة المطلوبة، وعاقب نفسك عند ممارسة العادة السيئة!

كافئ نفسك بمشاهدة فيلم بعد أسبوع من الالتزام بروتينك الرياضي.. أو امنح نفسك رحلة بعد الالتزام بالموعد النهائي في العمل.. أو اشتر لنفسك هدية بعد تحقيق هدفك في القراءة.. ولا تفعل هذه الأشياء إذا لم تلتزم بممارسة العادة الجديدة!

أهمية ذلك هو أنه يخلق نوعا من التعزيز الإيجابي -حسب تعبير علماء نفس السلوك- أي أنه يربط العادة الجديدة بالمشاعر الإيجابية، ما يسهل عليك الالتزام بها في المستقبل.

الدعم الاجتماعي

لو كنت تريد الإقلاع عن التدخين فلن يفيدك السهر مع أصدقاء مقهى الشيشة كل مساء. يمكن أن يساعدك وجود نظام دعم يشجعك على المسار الذي تريد اتخاذه.

مثلا، اشترك في نادي للكتاب لمناقشة كتاب ما كل فترة سوف يزيد حماستك لإنهاء الكتاب في الوقت المحدد.. والاشتراك في فصل تدريبي في صالة الألعاب الرياضية بدلا من ممارستها وحدك سوف يشجعك ويبقيك متحمسا. إحاطة نفسك بالأصدقاء الذين يتخذون خيارات الأكل الصحي سوف يساعدك أن تكون مثلهم..

الروتين والتكرار

كي تصبح العادات أكثر رسوخاً حين نمارسها بشكل ثابت ومتكرر.. لو مارست أي عادة في نفس الوقت كل يوم، سيتكيف جسمك وعقلك مع الروتين، وستصبح عادة تقوم بها تلقائياً.

يقول نجيب محفوظ في حوار تليفزيوني: إن الكتابة لا علاقة لها بالإلهام والوحي الذي يأتي في أوقات عشوائية، بل إن الإبداع - بالنسبة له - عادة يومية يمارسها في وقت محدد من اليوم، ويقول: إن فعل ذلك سيجعل الإلهام يأتي في وقت الكتابة المحدد سلفاً، ويضرب مثلاً بأنك حين تعتاد على تناول الغداء في وقت محدد كل يوم، فإنك ستجد نفسك جائعاً حين يأتي هذا الوقت! من خلال اتباع روتين ثابت وتكرار نفس السلوك يوماً بعد يوم، يتدرب عقلك على ربط هذا السلوك بوقت وسياق محددين، مما يسهل تثبيت هذه العادة.

التحلي بالمرونة

على الرغم من بذل قصارى جهدك، قد تأتي أوقات تخفق فيها في الالتزام بما تريد. في هذا الوقت عليك أن تدرك أن هذا طبيعي. بدلاً من التخلي عن هدفك، يمكنك أن تظل مرناً متحمساً وتواصل إجراء تغييرات إيجابية على استراتيجيتك وتحاول من جديد. من الطبيعي أن تحدث انتكاسات وعلينا الاستمرار في المحاولة دون كلل. الإخفاق جزء من عملية التعلم، إذ يكسبنا مهارات نفسية تجعلها أكثر كفاءة في المرات القادمة. لذلك إذا أخفقت، فلا تقلق.. في كل محاولة تصبح أقرب للالتزام بالعادة التي تريدها. فلا تتوقف عن المحاولة!