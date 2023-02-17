د. شريف عرفة يكتب: لعنة النجاح!

تركز أدبيات التنمية الذاتية على النجاح، باعتباره الغاية التي تبرر معاناة السعي إليه. فاصبِر على الشقاء في سبيل السعادة التي ستظفر بها حين تبلغ النجاح.. بحيث يكون النجاح هو الجزرة، والفشل هو العصا، في آلية التحفيز والإنجاز..

لكن هناك مرحلة لا يتطرق لها أحد..

ماذا لو كنت ناجحاً بالفعل؟

حين يصبح الإنسان متحققاً في حياته، فإنه يواجه نوعاً آخر من التحديات والصعاب التي غالباً ما لا يكون مستعداً لها مسبقاً.. أتحدث عن الكاتب المشهور، أو الفنان الكبير، وكل من يرافق نجاحه شهرة واسعة .. في هذه المرحلة من النجاح أهوال عصفت بحياة من لم يستطع التعامل معها.. تذكر المشاهير الذين انتهى بهم الحال نهايات سيئة.. إفلاس واضطراب أو إدمان أو تخبط واضح يربك من كانوا يوماً معجبون بهذا الشخص..

حسناً.. دعني أوضح لك ما أعني..

تخيل أنك أصبحت متحققاً في مجالك لدرجة أن الناس يتجمعون للتصوير معك في الشارع.. في هذه المرحلة أنت معرض لأكثر من نوع من المخاطر.. النوع الأول، هو التفاف المتملقين.. يتجمع حولك أصحاب المصالح كما تنجذب الحشرات للضوء.. هنا ينبغي التحلي بمهارة لم تعرفها من قبل، هي مهارة انتقاء العلاقات ومعرفة الحقيقي من الزائف.. ومهارة رفض التملق وعدم الاستسلام للمديح والتعظيم الذي سيؤدي بك للفشل الذريع إن أعجبت بنفسك أكثر من اللازم.. تمسك دائماً بحقيقة أن نجاحك سببه مثابرتك ومجهودك، وليس عبقريتك! هذه النقطة وحدها تضمن استمرار التطوير الشخصي والتعلم والاستماع للنقد، وكل ما هو ضروري للحفاظ على أي نجاح. هناك أيضاً عداوات تظهر من العدم، ممن بداخلهم غصة لأنك نجحت أكثر منهم.. ستجد من يتطوع بذمك لا لشيء إلا أنك أنت!

مشكلة أخرى يواجهها المرء في هذه المرحلة هي أن نجاحه قد يصبح وحشاً ضارياً ينهشه. وهو ما يسمى لعنة العمل الناجح، الذي تزيد شهرته وأهميته لدرجة تقضي على صانعه نفسه! حين بدأ نجم صديقي في الصعود بسبب أدائه شخصية أعجبت الناس جداً - سألني أن أقدم له نصيحة، فقلت له أن يتخلص من الشخصية التي كانت سبب شهرته قبل أن تبتلعه ويصبح عاجزاً عن الفكاك منها ويصبح ممثل الدور الواحد! كل الناس يعرفون «شيرلوك هولمز» أكثر من «كونان دويل» مؤلفه الذي كرهه واعتبره عبئاً ثقيلاً، وتعمد قتله لإنهاء السلسلة وكتابة أعمال أخرى.. لكنها باءت بالفشل لأن شيرلوك هولمز أصبح أكثر حضوراً وأهمية من مؤلفه! نجاح العمل قد يصبح لعنة على صاحبه إن لم يستطع تجاوزه لنجاحات أخرى.

مشكلة ثالثة تواجه الناجح المشهور، وهي أن «صورته المتخيلة» تصبح أعظم منه. كل واحد من المعجبين أو المريدين يرسم له صورة ذهنية مثالية من العبقرية والذكاء بينما هو مجرد إنسان.. لذلك تقول الحكمة: «لا تقابل بطلك!»، فحين تقابله سيخيب ظنك غالباً لأنك ستجده عادياً بالمقاييس التي رسمها لك إعجابك به.. قد لا تجده حاضر الذهن كما تتخيل ولا تخرج منه الحكمة المصفاة كلما تكلم.. فصورته المتخيلة نابعة من إنتاجه «إنجازاته، كتاباته، أعماله… إلخ» وكلها أشياء أعجبتك لأنك رأيت صورتها النهائية المنقاة من المسودات والزلات والمحاولات غير الموفقة.. بينما حين تقابله بشكل شخصي، تراه من دون هذه الفلاتر.. ترى الشخص لا المنتج النهائي.. لهذا كثيراً ما يبالغ الناس في ذم المشاهير حين يقابلونهم.. قد يقول أحد «لقد كان قليل الذوق معي» لمجرد أنه لم يكن بالود الكافي الذي يطابق صورته المتخيلة التي تعيش في نفس المعجب. الذم أمر لا مفر منه لشخص مشهور عاجز - بحكم طبيعته البشرية - عن الرد على مئات الرسائل والتصوير مع آلاف المعجبين وإبداء الود والاهتمام وحفظ جميع الأسماء. كم هو مغرور ومتكبر!

ببساطة.. النجاح ليس النهاية..

بل يتطلب مغالبة لعناته للحفاظ عليه.