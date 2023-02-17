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"معجزة طبية" قد تختزل معاناة أطفال مرضى القلب

"معجزة طبية" قد تختزل معاناة أطفال مرضى القلب
17 فبراير 2023 19:57

 

توصل باحثون في جامعة بريستول الإنجليزية، لاكتشاف طبي مثير قد يخلص الأطفال اللذين يخلقون مع وجود مشكلات في عضلة القلب لديهم من المعاناة.

الاكتشاف عبارة عن لاصق طبي خاص يحتوي على خلايا جذعية سيوفر على الأطفال مخاطر الخضوع لعمليات جراحية متكررة في القلب.

وقام الباحثون، بتمويل من مؤسسة القلب البريطانية، بتطوير "لصقات الخلايا الجذعية" والتي ستحدث ثورة في الطريقة التي يعالج بها الجراحون الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية بحيث لا يحتاجون إلى العديد من عمليات القلب المفتوح.

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وعيوب القلب هي النوع الأكثر شيوعا من التشوهات التي تحدث قبل ولادة الطفل، وتشمل هذه عيوبا في صمامات قلب الطفل والأوعية الدموية الرئيسية داخل القلب وحوله.

ويمكن للجراحين إجراء جراحة القلب المفتوح لإصلاح المشكلة مؤقتا ولكن المواد المستخدمة لا يمكن أن تنمو مع الطفل، ويتم رفضها من قبل الجهاز المناعي للمريض لذلك يكون الجراح بحاجة لإعادة العملية بعد فترة من الزمن بحسب سكاي نيوز العربية.

ومع هذه اللصقات ستتمكن الخلايا الجذعية من إصلاح التشوهات، فهي مصممة ليتم اندماجها مع عضلة القلب، ثم تعمل على إصلاح أنسجة القلب دون أن يرفضها جسم الطفل، بما وصفه الباحثون أنه أشبه بالمعجزة الطبية.

المصدر: وكالات
أمراض القلب
النوبات القلبية
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