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"دبي باركس آند ريزورتس" يدخل "غينيس" بـ"أكبر قلعة قفز في العالم"

"دبي باركس آند ريزورتس" يدخل "غينيس" بـ"أكبر قلعة قفز في العالم"
17 فبراير 2023 19:43

أبوظبي (الاتحاد) 

افتتح "دبي باركس آند ريزورتس" رسمياً، اليوم، متنزه ألعاب القفز الهوائية العملاق JumpX في "ريفرلاند دبي"، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً لـ«أكبر قلعة قفز قابلة للنفخ» في العالم.
يمتد JumpX على مساحة شاسعة تبلغ 1.262 متر مربع، ويمكن للضيوف الاستمتاع بأروع مغامرات القفز في هذا المتنزه المميز الذي يحلق بضيوفه إلى عالم من المرح والترفيه. 

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وشهد الافتتاح تقديم الشهادة الرسمية من قبل المحكّم المعتمد من موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية إلى فرناندو إيروا، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للترفيه، الذي أبدى اعتزازه بهذا الإنجاز قائلاً: "نحن سعداء اليوم بتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وبتوفير تجربة عائلية مميزة أخرى في "دبي باركس آند ريزورتس". نفخر بإضافة JumpX إلى قائمة الأرقام القياسية العالمية كمرفق جديد يتماشى ورؤيتنا في الإسهام بقوة في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة في العالم". 
يفتح المتنزه أبوابه يومياً خلال موسم الشتاء من الساعة 2:00 بعد الظهر وحتى الساعة 8:00 مساءً، حيث يقدم لضيوفه مناطق متنوعة للمغامرات، وجدران التسلق، وأنفاقاً، وحواجز موزّعة على مستويات متعدّدة. ويرحب JumpX باستضافة مختلف أنواع الفعاليات، بما فيها تلبية مستلزمات الضيوف.
 

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