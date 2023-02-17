«الشرق الأوسط للأفلام» يستضيف جيمي كامبل باور

أبوظبي (الاتحاد) أعلن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، مهرجان الثقافة الترفيهية الأبرز في المنطقة، والمقرر إقامته على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 3 و5 مارس 2023، استضافة مزيد من المشاهير لتوفير تجربة فريدة لمحبي أعمال الخيال والأبطال الخارقين، حيث يمكن لزوار الدورة المرتقبة من المعرض لقاء مجموعة من المشاهير مثل الممثل جيمي كامبل باور من مسلسل «سترينجر ثينجز»، ومي القلماوي من مسلسل «مون نايت»، ومات سميث وأندي سركيس وأنتوني دانيلز وكريستوفر سابات وزاك أغيلار وبيج أوهارا.يُعتبر أندي سركيس أيقونة فنية في عالم الأفلام بعد أدائه الرائع لشخصية جولوم في سلسلة ذا لورد أوف ذا رينجس، إضافة إلى شخصية قيصر في سلسلة أفلام بلانيت أوف ذا أيبس، وشخصية القائد الأعلى سنوك في أحدث أفلام سلسلة ستار وورز، وشخصية أوليسيس كلاو في فيلم بلاك بانتر أند أفنجرز: أيج أوف ألترون، وشخصية ألفريد بينيوورث في فيلم ذا باتمان. وفاز أندي بجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون «بافتا» بفضل أدائه لشخصية الموسيقي الشهير إيان دوري في فيلم وثائقي عن سيرة حياته صدر عام 2010، كما حقق العديد من الجوائز في مجالات الأفلام والتلفزيون والمسرح. وشارك عام 2012 في تأسيس شركة ذا إماجيناريوم للإنتاج الفني، والتي أطلقت أحدث مسلسلاتها على منصة نتفلكس في أكتوبر الماضي بعنوان «هاف باد: ذا باستارد سون أند ذا ديفل هيم سيلف». وقام بإخراج عدد من الأفلام التي أنتجتها إماجيناريوم أيضاً، بما فيها «بريذ وماوكلي: ليجند أوف ذا جانغل»، بالإضافة إلى الجزء الثاني من سلسلة فينوم بعنوان «ليت ذير بي كارناج»، والمقرر أن يقوم أندي بإخراج الجزء الثالث منه.وينضم أيضاً النجم جيمي كامبل باور، صاحب شخصية فيكنا في مسلسل سترينجر ثينجز الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في عام 2022، وذلك في أبوظبي يومي السبت والأحد بتاريخ 4 و5 مارس. ويتميز النجم البريطاني بموهبته بالتمثيل وكتابة الأغاني، حيث شارك في مجموعة من أهم الأعمال الفنية، ومنها سلسلة أفلام هاري بوتر ومورتال إنسترومنتس وفانتاستيك بيستس، إلى جانب مشاركته عام 2022 في مسلسل سترينجر ثينجز، المسلسل الأصلي الأكثر شعبية على منصة نتفليكس، حيث لعب دور بيتر بالارد والشرير فيكنا من «دانجنز أند دراجونز». وتواصل الممثلة مي القلماوي رسم مسيرتها كواحدة من أنجح نجمات هوليوود الصاعدات، حيث بدأت هذه المسيرة اللامعة مع دورها في المسلسل الكوميدي «رامي على شبكة هولو»، وهو المسلسل الحائز جائزة بيبودي والمرشح لجائزة إيمي. وقد اشتهرت في دورها بمسلسل «مون نايت» بشخصية ليلى الفولي زوجة مارك سبيكتور، أوسكار إسحاق، وعالمة الآثار التي تحولت بحلول نهاية الموسم من المسلسل إلى بطلة مارفل المحبوبة سكارليت سكراب. ويعرض الموسم الأول من «مون نايت» على منصة ديزني بلس. وينضم النجمان جيمي وماي إلى قائمة واسعة من النجوم والمشاهير الذين أكدوا مشاركتهم في دورة العام الحالي من معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، بمن فيهم مات سميث، وأنتوني دانيلز، مؤدي دور سي ثري بي أو. ويمكن للمعجبين الحصول على التواقيع والتقاط الصور مع نجومهم المفضلين في منطقة لقاء النجوم. ومن المقرر أن يكشف المعرض عن المزيد من أسماء النجوم المشاركين قريباً. ويدعو المعرض زواره للقاء الرسام مارك سيمبسون، المعروف باسم جوك، والذي يتمتع بشهرة واسعة في أوساط عشاق القصص المصورة من خلال عمله في عوالم عديدة مبنية على القصص المصورة مثل «مارفل» و«دي سي»، كما اشتهر بشكل كبير في أعمال «جادج دريد» و«ذا لوزرز». وفاز مارك بالعديد من الجوائز الفنية، مثل جائزة القصص المصورة الوطنية عام 2001 ضمن فئة أفضل موهبة ناشئة عن عمله في جادج دريد، كما أنتج المفهوم والتصميم الفني للعديد من الأفلام الشهيرة، بما فيها «دريد» و«أنييليشن» و«ستار وورز: ذا لاست جيداي وإكس ماكينا». وتنظم أكاديمية الإبداع تجارب تعليمية عملية من خلال ورش عمل يقدمها فنانو القصص المصورة وخبراء الألعاب والكوسبلاي وإنشاء المحتوى المشهورين عالمياً. ويمكن للزوار تعلم كيفية رسم شخصيات القصص المصورة بإشراف نخبة من الفنانين المعروفين، واكتساب مهارات الإخراج لدخول عالم تصوير الأفلام بمساعدة مجموعة من المخرجين المستقلين والمنتجين والممثلين، كما يمكنهم الاستفادة من خبرات محترفي تصميم أزياء الشخصيات لصقل مهاراتهم في تلوين الوجوه وابتكار الأزياء. يقدم نادي السينما فرصة مميزة لعشاق الأفلام لمشاهدة عدد من الأعمال والمشاركة في الجلسات التفاعلية والحوارات مع نجومهم المفضلين. كما تقام جلسات مختلفة منها جلسة بعنوان لغة الكوسبلاي وجلسة حوار حول فن البوب الكوري والدراما الكورية، بالإضافة إلى جلسات تسلط الضوء على أفضل الأعمال والأنمي وجلسات الحوار مع المشاهير وغيرها الكثير. يمكن معرفة مزيد من التفاصيل حول الفعاليات عبر الرابط، كما يشهد معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة مشاركة عدد من العارضين والعلامات التجارية لتوفير تجارب ثقافية ترفيهية على أرض دولة الإمارات من خلال مجموعة من العروض الحصرية والمنتجات محدودة الإصدار.