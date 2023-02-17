«بيت الحكمة» يفتح أبواب المعرفة بنصف مليون عنوان

الشارقة (الاتحاد) بأكثر من نصف مليون كتاب وعنوان، يُبحِر «بيت الحكمة» في الشارقة بأعضائه وزواره في مصادر المعرفة والعلوم الورقية والرقمية، مواصلاً بذلك مهمة إثراء ثقافة الإبداع والابتكار التي استهلها في الإمارة منذ تأسيسه في ديسمبر 2020. ومن خلال دعم أفراد المجتمع من مختلف الثقافات والاهتمامات، والعمل على تلبية تطلعاتهم، يعزز بيت الحكمة الذي يجسد أحدث نموذج لمكتبات المستقبل في العالم، مكانته وجهةً رائدةً للتزوّد بالمعارف والمعلومات لجميع قاصديه، من خلال الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للزوار والأعضاء، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة على مدار العام، ضمن مرافقه المزودة بأحدث التقنيات الحديثة. يحتضن هذا الصرح المعماري الاستثنائي نحو 92 ألف مجلد، على رأسها مكرُمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، العام الماضي، التي شملت 12 ألف عنوان ما بين كتب ومواد نادرة ومنتقاة بعناية عن تاريخ الفن والعمارة العربية والإسلامية، بعضها طبعات حصرية يعود تاريخها إلى أكثر من 200 عام، علاوة على مكرُمة إضافية أهداها سموه إلى بيت الحكمة مؤخراً تضمنت 646 مؤلفاً مميزاً باللغة الفرنسية، من بينها مؤلفات نادرة. ويصل عدد العناوين الرقمية المتاحة عبر المنصة الإلكترونية لأعضاء بيت الحكمة إلى أكثر من 384 ألف كتاب، وما يزيد على مليون أطروحة جامعية، بالإضافة إلى أكثر من 34 ألف مجلة ودورية علمية، و56 ألف مقطع فيديو، حيث يتم العمل على تطوير هذه المصادر بصورة مستمرة من أجل تلبية الاحتياجات والتطلعات المتجددة للزوار بمختلف أعمارهم وميولهم المعرفية. ويوفر «بيت الحكمة» لقاصديه قاعات متعددة الاستخدامات، ومساحات مجهزة بأحدث التقنيات لتنظيم الندوات والحلقات النقاشية وجلسات التدريب وورش العمل وغيرها، كما تتميز ردهة الاستقبال بمرونتها ومساحتها الواسعة التي تجعلها الوجهة المفضلة لكثير من الجهات لاستضافة الفعاليات الخاصة، في حين يمكن للزوار حجز أي من القاعات الخاصة السبع لإنجاز أعمالهم، إما بمفردهم أو ضمن مجموعات. ولتحقيق رؤيته كصرح ثقافي شامل للمعارف والعلوم والفنون، توفر مرافق «بيت الحكمة» المُصممة وفق أحدث المعايير العالمية، مجموعة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى تعزيز تفاعل الزوّار مع جميع أشكال الفنون والعلوم في مختلف التخصصات.
سهولة التصفح يوفر «بيت الحكمة» للأعضاء فرصة الاستفادة من جلسات الإرشاد والتوجيه الفردية التي لا تتوقف عند المساعدة في عملية البحث عن الكتب فحسب، وإنما تضمن استفادة المستخدمين من مجموعات الكتب الورقية والرقمية الضخمة، إذ تسهل خدمة «المساعدة في البحث» عملية تصفح المصادر الجديدة، وتسرع عملية البحث في قواعد البيانات المتخصصة والمصادر الإلكترونية لتعزيز البحوث والدراسات التي يجريها الأعضاء. ويوفر «بيت الحكمة» لأعضائه خدمة «الإعارة بين المكتبات» بغرض تسهيل مشاركة المصادر وحصولهم على مواد من مكتبات دولة الإمارات والمكتبات العالمية. وتمكّن هذه الخدمة الأعضاء من طلب النسخ الرقمية من المقالات أو فصول مرقمنة تحت الطلب من الكتب التي لا تتوافر ببيت الحكمة من مختلف المكتبات الشريكة. ويتعين على المستخدمين الراغبين في الوصول إلى المصادر من المكتبات الشريكة لـ«بيت الحكمة»، تقديم طلب رسمي يتضمن معلومات محددة مثل عنوان الكتاب، والمؤلف، والفصل أو الجزء المطلوب من الكتاب، وعدد المجلة أو الدورية، وسواها من المعلومات المفصلة، وبعدها يتم تسليم المواد الإلكترونية إنْ توافرت خلال فترة تتراوح بين ساعات إلى بضعة أيام بعد أداء الرسوم التي تحددها المكتبة الشريكة.
استعارة الأجهزة يتيح «بيت الحكمة» للأعضاء فرصة الاستفادة من التقنيات الحديثة في الوصول إلى مصادر المعرفة، حيث يمكنهم الحصول على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية من محطات الخدمة الذاتية لمساعدتهم على التعلم، والتواصل وتلبية احتياجاتهم المختلفة من البحث وإعداد العروض التقديمية والكتابة ونحوها. وقد رُوعي في تصميم هذه الأجهزة تزويدها بإمكانية حذف جميع البيانات بعد الاستخدام، وذلك لضمان الحفاظ على خصوصية معلومات المستخدمين. ويمكن للأعضاء استعارة أي من هذه الأجهزة بشرط إبراز العضوية للموظفين المعنيين، مع العلم بأن الأجهزة تتوافر لهم لمدة 3 ساعات غير قابلة للتجديد مقابل رسوم رمزية.
كتب صوتية يوفر «بيت الحكمة» لأعضائه فرصة الوصول إلى مجموعة واسعة من الكتب الصوتية الأدبية والعلمية عبر هواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android أو IOS. ويمكن للأعضاء كذلك حجز المواد المعارة لمستخدمين آخرين، ليصلهم تنبيه بعد إرجاعها وإتاحتها للاستعارة مجدداً، علماً بأن الكتب الصوتية تعود إلى «بيت الحكمة» تلقائياً عند انتهاء المدة المحددة، وذلك لتجنب فرض أي رسوم تأخير على المستخدمين.