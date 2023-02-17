تامر حسني يغني في «مهرجان دار الزين»

تألق الفنان تامر حسني في حفله الذي أحياه على مسرح حديقة الجاهلي، ضمن حفلات «مهرجان دار الزين» في مدينة العين، مقدماً باقة من أغنياته وسط حضور جماهيري كبير.
استقبل الحضور تامر بحفاوة كبيرة لحظة صعوده على خشبة المسرح، وهو يؤدي أغنيته الشهيرة «حلو المكان»، ليعرب عن سعادته لتواجده في مدينة العين، مؤكداً أن هذا الحفل استثنائي بالنسبة له، لاسيما أنه يحييه في مهرجان «دار الزين» الذي يجمع بين الترفيه والفنون وسط أجواء الإمارات الشتوية.
وقال: «حلو المكان» في «دار الزين»، فقد قدمت خلال مسيرتي العديد من الحفلات الفنية في أبوظبي ودبي، وهذه المرة الأولى التي أحيي فيها حفلاً في مدينة العين، فكان شعور لا يوصف مدى التفاعل الذي لاحظته من جمهوري الحبيب. تجمعني بالإمارات علاقة قوية، وأكون في غاية السعادة عندما أحيي فيها إحدى الحفلات، لاسيما أنها تجمع ثقافات وجنسيات العالم على أرضها، الأمر الذي يعطي الحفل طابعاً خاصاً مع جمهور من مختلف الدول العربية.
تنقل تامر في حفله بين مجموعة من أغنياته، منها: «كل مرة» و«قولني كلام» و«يا بنت الإيه» و«أرجعلي» و«عيش بشوقك» و«تليفوني رن» و«أنا ولا عارف» و«صعبة».