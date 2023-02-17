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فسحات من الأمل.. جورج وسوف يعلن عن نبأ سار

صورة نشرها الفنان جورج وسوف عبر حسابه الرسمي في فيسبوك
17 فبراير 2023 09:25

زف المطرب السوري جورج وسوف خبراً ساراً بعد مرور 40 يوماً على وفاة أكبر أبنائه وديع.

فقد نشر صورة يحتضن فيها حفيدته الأولى "آميا"، من ابنه جورج جونيور، معلناً عن تاريخ ميلادها في 14 فبراير، وهو اليوم الذي أهدى فيه ابنه الراحل وديع أغنية "نص عمري"، بمناسبة مرور 40 يوماً على وفاته.

وعلق "سلطان الطرب" على الصورة التي نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "ويبقى في الحياة فسحات من الأمل، آميا وسوف 14/2/2023".

يشار إلى أن "أبو وديع" كان أهدى ابنه الراحل أغنية "نص عمري"، في ذكرى 40 يوماً على وفاته. وعلق على الإعلان الترويجي للأغنية، قائلاً: "إلى حبيبي وديع، "نص عمري" أغنية لروحك بذكرى الأربعين سرقت الحب من عيده".

حققت تفاعلاً على مواقع الاستماع الموسيقي، ومنصات التواصل في العالم العربي فور إصدارها.

كذلك تفاعل المتابعون مع الـ"فيديو كليب" الخاص بالأغنية، الذي نشره جورج وسوف عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وتضمّن صوراً جمعته بابنه الراحل منذ طفولته حتى وفاته. ويحمل الفيديو توقيع المخرج طوني قهوجي.

يذكر أن وديع وسوف توفي في 6 يناير 2023.

   

 

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