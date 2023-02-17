بعد الحبسة الكلامية.. إصابة الممثل بروس ويليس بـ"مرض نادر"
الممثل الأميركي بروس ويليس
17 فبراير 2023 07:41
جرى تشخيص حالة الممثل الأميركي بروس ويليس بالإصابة بالخرف الجبهي الصدغي، وفقا لما أعلنته أسرته.
وقال أقارب الممثل الهوليوودي67( عاما) في وقت سابق إنه "سيبتعد" عن حياته المهنية الناجحة بعد تشخيص إصابته باحتباس الكلام، وهي حالة تؤثر على قدراته الإدراكية، وفقا لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.
وفي منشور عبر انستجرام يوم الخميس، قدمت رومر ابنة ويليس تحديثا بشأن صحة والدها، مؤكدة أن حالته "تأخرت" وأن حالته تم تشخيصها بشكل "أكثر تحديدا" بأنه مصاب بالخرف الجبهي الصدغي.
وكتبت رومر، ابنة ويليس من الممثلة الأميركية ديمي مور، "أرادت عائلتنا أن تبدأ بالتعبير عن عميق امتناننا للتدفق المذهل لمشاعر الحب والدعم والقصص الرائعة التي تلقيناها جميعا منذ نشر تشخيص بروس الأصلي.
ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، فإن الخرف الجبهي الصدغي هو شكل "غير شائع" من المرض الذي يسبب مشاكل في السلوك واللغة للمريض، ويصيب في الغالب أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 65 عاما.
ولعب ويليس دور البطولة في عدد من الأفلام الناجحة بما في ذلك سلسلة "داي هارد" و"بالب فيكشن" و"أرماجدون" و "مون رايز كينجدوم" و"12 مونكيز" و"لوبر". ولديه خمس بنات، ثلاث من ديمي مور التي تزوجها عام 1987 وهن رومر وسكاوت و تالولاه، واثنتان من الممثلة إيما هيمينج التي تزوجها في عام 2009 ، مابيل وإيفيلين.