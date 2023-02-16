الجمعة 17 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

العثور على مقبرة فرعونية مزيفة في مصر

العثور على مقبرة فرعونية مزيفة في مصر
17 فبراير 2023 01:53

أحمد شعبان (القاهرة)

أخبار ذات صلة
اتصالات مصرية للإفراج عن 6 أقباط مختطفين في ليبيا
تفاهم بين الإمارات ومصر لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لا يعدم المحتالون حيلة في ابتكار وسائل للنصب والخداع، وفي مصر قام لصوص على مدى عام بـ«اصطناع» مقبرة مزيفة في محافظة بني سويف (صعيد مصر)، عبارة عن غرفة لها ثلاثة سراديب، تشبه المقابر الفرعونية، ووضعوا داخلها تماثيل بلاستيكية تشبه التماثيل الفرعونية، وتابوتاً من الفايبر، وآخر من الجبس، وسبائك مطلية بلون أصفر يشبه الذهب، ونقشوا جدرانها برسوم مشابهة للموجودة بالمعابد.
وحاول المحتالون النصب على تجار الآثار، بعدما قاموا بتصوير المقبرة والترويج لمقتنياتها، ونجحوا بالفعل في بيع بعض القطع.
وبعد تحريات تمكن الأمن المصري من تحديد مكان المقبرة، وتفقدها مصطفى وزيري أمين المجلس الأعلى للآثار وأكد أنها بالكامل مزيفة.

مصر
بني سويف
مدينة الأقصر في صعيد مصر
الآثار الفرعونية
مقابرفرعونية
آثار فرعونية
آخر الأخبار
الممثل بروس ويليس
دنيا
بعد الحبسة الكلامية.. إصابة الممثل بروس ويليس بـ"مرض نادر"
اليوم 07:41
جو بايدن يغادر البيت الأبيض في طريقه إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني لإجراء فحص روتيني
عربي ودولي
الطبيب الخاص لبايدن يكشف تفاصيل حالته الصحية
اليوم 07:37
سيكون المستشار الألماني أولاف شولتس وماكرون وكاملا هاريس من كبار المسؤولين الذين سيحضرون المؤتمر
عربي ودولي
الأزمة الأوكرانية تهيمن على مؤتمر ميونيخ
اليوم 07:30
يوفنتوس يتعثر مجدداً
الرياضي
يوفنتوس يتعثر مجدداً
اليوم 02:38
متضررون من الزلزال يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في كهرمان مرعش (رويترز)
عربي ودولي
«تركيا قلب واحد».. جمع 6 مليارات دولار في 7 ساعات
اليوم 02:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©