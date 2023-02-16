400 فيلم في مهرجان برلين السينمائي

برلين (د ب أ)

انطلقت، أمس، الدورة الـ73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) في العاصمة الألمانية، وعاد المهرجان بشكله المعتاد بعد عامين من القيود المرتبطة بجائحة كورونا. ومن المقرر عرض ما يقرب من 400 فيلم في الفترة من 16 إلى 26 فبراير الحالي، وترأس الممثلة الأميركية كريستين ستيوارت، التي اشتهرت بفيلمي «سبنسر» و«توايلايت»، لجنة التحكيم الدولية لهذا العام، ويتنافس 19 فيلماً على جوائز الدب الذهبي والفضي المرموقة، بما في ذلك ستة أفلام من إخراج نساء. وإلى جانب مهرجاني كان وفينيسيا، يعد مهرجان برلين أحد المهرجانات السينمائية الكبرى في العالم.