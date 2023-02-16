«التراث البحري».. بَوح الشِباك

نسرين درزي (أبوظبي)

مع هدير الأمواج وقصص الأوّلين عن الغوص ورحلات الصيد وبَوح الشِباك، وأهازيج لا تزال تدغدغ بنغماتها الذاكرة، تنطلق اليوم الجمعة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان التراث البحري على كورنيش أبوظبي، ليعيد بمفرداته مشاهد من الماضي اتخذت من البيئة الساحلية مهداً لها، تسكن فيه وتصطحبنا إليه كلما نادانا الحنين إلى أيام، إما عايشناها وإما اخترناها منارة للأجيال.

هذه اللفتة الأمينة على حفظ الموروث، تستوقفنا مع كل مهرجان تراثي تضج به إمارات الدولة، ويتوقف بمحطاته مطوّلاً عند أدوات الزمن الجميل وكيف صنعها الأجداد واستخدموها لتعينهم على مشقة الحياة، ومنها أدوات الصيد كالليخ والقرقور. وهي على الرغم من بساطتها ودورها الذي تراجع مع تطور العصور وسطو التكنولوجيا باستخداماتها الحديثة، إلا أنها باقية في مكانها كما الصخور على رمال الزمن، تضربها الرياح والأمواج، ولا تكسرها عوامل الطبيعة؛ لأنها متجذِّرة في الأرض كما الهوية الوطنية، أصالة مبنية على التفاخر بالبدايات.

هنا وعلى مدى 10 أيام وحتى 26 فبراير، تستعرض منطقة «عَ البحر» ممارسات الصيد البحري التقليدية لدولة الإمارات، حيث يكشف الخبراء في مجالهم، أسراراً عن حرفهم التي يتابعونها بحرص كمن يهتم بكل جوارحه بكنوز ورثها عن أبيه. ويروون القصص عن براعة أوائل الحرفيين بالإمارات في بناء السفن وصناعة المحامل والحِبال والمجاديف والأشرعة التي وضعتهم على قائمة أهم تجار البحر في المنطقة، ما مكّنهم من توسيع نطاق تبادلاتهم.

وتعود مع مهرجان التراث البحري مشهدية الماضي بكل ملامحه، وتزيّنها تجارب تفاعلية لحياة قرية ساحلية تستحضر نبض الأسواق والحِرف اليدوية وروايات الكبار وألعاب الصغار وأحاديث النسوة. وكله وسط برامج جاذبة لأفراد الأسرة تُعيد إحياء عقود نأت، وتستقدمها من جديد إلى موقع الحدث، بأصوات الباعة ومفاوضات التجار وأخبار الصيادين. وأكثر من ذلك، فإن رائحة الأمواج يعبق بها المكان الذي يضيء بكل تفصيل فيه على صناعات أساسية في المجتمع الساحلي، بدأت من البحر، حيث الشواطئ برمالها ومياهها كانت الشاهد الأكبر على استيراد الأقمشة وأدوات الحياكة والتطريز ومفردات كثيرة أخرى، كطرق الحدادة وخض «السقا» وقرض البراقع والتلي والعجفة والصباغة والطب الشعبي. يخبرنا عنها حماة التراث، ممن لا يكتفون فقط بسرد ملاحِم عن رحلات الغوص وصدف البحر واللآلئ، كما اختبروها أو سمعوا عنها من آبائهم وأجدادهم، وإنما يدفعهم الحنين إلى البَوح بالكثير.