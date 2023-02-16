plane.. هبوط اضطراري

أبوظبي (الاتحاد)

دخل الممثل العالمي جيرارد باتلر في منافسة بالموسم السينمائي لعام 2023، بفيلم Plane - «طائرة»، الذي يعرض حالياً في السينما المحلية، ويمزج بين «الأكشن» والتشويق، ضمن مشاهد قتالية تم تنفيذها ببراعة، أداها باتلر باحترافية عالية، بدور قبطان طيار يدعى «برودي تورنس» الذي يحاول إنقاذ طاقمه من مسلحين مجهولين.

يشارك في بطولة الفيلم كل من جيرارد باتلر ومايك كولتر ويوسون آن ودانييلا بينيدا وبول بن فيكتور وجوي سلوتنيك، ﺗﺄﻟﻴﻒ جي. بي. دافيس وتشارلز كامينج، وﺇﺧﺮاﺝ جان فرانسوا ريشيت.

14 مسافراً

تدور قصة الفيلم حول الطيار «برودي تورنس» الذي يستعد للإقلاع بطائرة خاصة فيها 14 مسافراً، ومن بينهم سجين خطير يدعى «لويس جاسبر» الذي جسده مايك كولتر، تم وضعه على متنها، ليتم نقله من مقر تورانس في سنغافورة إلى الولايات المتحدة؛ لأنه مطلوب بتهمة القتل، وذلك بمراقبة أحد الشرطيين. وتتمحور أعين المشاهدين حول هذا المجرم، وما الذي ينوي فعله مع طاقم الطائرة والركاب، وفجأة تتعرض الطائرة Trailblazer 119 إلى عوامل جوية مدمرة من رياح وصواعق، تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي من الطائرة. وبخبرة الطيار «برودي» يستطيع إنقاذ الركاب والطاقم بالهبوط الاضطراري في جزيرة جولو في الفليبين.

كابوس

يجد طاقم الطيران والركاب الناجون أنفسهم من دون أي وسيلة تواصل، ويضطرون لتقنين طعامهم الذي لن يكفيهم إلا ليوم واحد، ويتنقلون في غابة بجانب الجزيرة من أجل العثور على الدعم أو أي وسيلة اتصال بالآخر، وكل واحد منهم يشعر وكأنه يعيش في كابوس، ويريد العودة إلى منزله وعائلته، وعلى رأسهم الطيار نفسه الذي يريد الوصول إلى ابنته في هاواي لقضاء العام الجديد معها كما وعدها. وهنا يضطر الطيار «برودي» إلى فك أسر المجرم «لويس» لكي يساعده في هذه المهمة.

وتنقلب الأحداث رأساً على عقب حينما يظهر مرتزقة مسلحون في هذه الجزيرة يختطفون الأجانب ويطلبون فدية مقابلهم، فيذهبون إلى الطائرة ويأخذون جميع الركاب كرهائن، ما عدا الطيار والمجرم اللذين ذهبا قبل ذلك بدقائق للبحث عن أي وسيلة اتصال، حيث يشاهدان عن بعد ما حدث مع الركاب من تعذيب.

ويتحد الطيار مع المجرم من أجل حماية الركاب الرهائن، وإنقاذ طاقم الطائرة بأكمله، ويدخلان في مواجهة قتالية مع المرتزقة وقائدهم، وسط مشاهد مليئة بالحركة والأكشن قدمها جيرارد باتلر بأداء تمثيلي عالٍ.