«حتّا».. سحر الطبيعة

خولة علي (دبي)

تتمتع منطقة حتّا، في إمارة دبي، بأجواء سياحية خلابة لوقوعها وسط الجبال ومزارع النخيل والحمضيات، حيث توفر رحلة للزائر تُعرفه على البيئة الجبلية بطابعها القديم، مع تميزها بعناصر الحياة العصرية التي تجعلها أكثر راحة ورفاهية وسط الأودية والسدود. وتشكل المنطقة محطة جذب للزوار الذين يلمسون تنوع الأنشطة والفعاليات الترفيهية فيها، ولاسيما لمحبي المغامرات والتجارب السياحية غير التقليدية بين مكونات الطبيعة الخلابة.

وأشارت موزة باليوحة، نائبة رئيس عمليات تسويق العلامة التجارية والفعاليات لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، قائلة: تزخر دبي بمقومات سياحية طبيعية مميزة ومتنوعة، تضمن توفير تجربة لا تنسى للزوار، ومنها منطقة حتّا التي تتمتع بالكثير من الخيارات الرائعة.

وأضافت أن منطقة حتّا تضم العديد من الأماكن والتجارب المميزة مثل جبال حتّا، وهي محمية جبلية، توفر مجموعة من التجارب والمغامرات في الهواء الطلق، وتتيح رؤية أنواع فريدة من الحيوانات النادرة، وهي مثالية لقضاء العطلات القصيرة لعشاق التصوير والمغامرة والطبيعة. كما يُعتبر سد حتّا وجهة مثالية لممارسة رياضة التجديف بـ«الكاياك» وسواها من الأنشطة المائية الترفيهية، بالإضافة إلى مسارات المشي في الطبيعة.

«وادي هب»

وللتعرف على تاريخ منطقة حتّا، يمكن القيام بزيارة إلى قرية حتّا التراثية التي تم ترميمها لتصبح متحفاً، واستكشاف الحقبة التاريخية التي مرت بها المنطقة، وجعلت منها معلماً ثقافياً وسياحياً. وتقع القرية في قلب حتّا وتطل على جبلين سُميّا قديماً «الحجرين»، إلى جانب مزارع تخترقها الأفلاج المائية، و30 مبنى قديماً تضج بالمعروضات الأثرية، إضافة إلى محال لبيع المقتنيات التراثية، فيما يتيح «وادي هب» مجموعة من الأنشطة لهواة المغامرات. أما عشاق الطعام فلديهم فرصة الاستمتاع بالأطباق الشعبية وحفلات الشواء في قلب الطبيعة، فضلاً عن أشهى أنواع العسل المُنتجة محلياً في «حديقة النحل». وتُعد الحديقة بمثابة مركز تعليمي وتثقيفي، يتعرف الزائرون من خلالها على فنون تربية نحل العسل، ودوره وأهميته في البيئة وكيفية جمعه.

«كور يونيتي»

ذكرت موزة باليوحة أن منطقة حتّا لها نصيب كبير من فعاليات مهرجان دبي للتسوق، فهي تستضيف مجموعة من الأنشطة التي تلائم أفراد العائلة، مثل مهرجان «كور يونيتي» COREUNITY، الذي يجمع بين مواهب ملهمة في مجال اللياقة والصحة البدنية، بالإضافة إلى الكثير من العروض الفنية والحفلات الغنائية والمأكولات الشهية.

مسارات الجبال

وذكر محمد خليفة، مسؤول متجر الدراجات الجبلية، أنه يمكن للزوار استكشاف المساحات الجبلية والطبيعة الساحرة، عبر مغامرة في مسارات الجبال متعددة الأغراض، والتي تلبي تطلعات الصغار والكبار. وهناك طرق أخرى لاستكشاف الجبال مثل ركوب دراجات السكوتر الجبيلة «روفرز»، وهي دراجات إلكترونية رباعية العجلات للطرقات الوعرة.

وتسهم العديد من العوامل في تعزيز جاذبية منطقة حتا، وتنامي الطلب على زيارتها بسبب المشاريع الضخمة التي شهدتها، ورفع كفاءة الطرق الرئيسة والمحيطة بها، والخدمات المقدمة، حيث توفر فرصة لتنويع المنتج السياحي في الدولة.