الجمعة 17 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«القهوة» تسهم في تغيّر المناخ!

«القهوة» تسهم في تغيّر المناخ!
17 فبراير 2023 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أنتركتيكا تسجل ظاهرة تزيد آثار تغير المناخ
«وام» تنظم طاولة مستديرة لمناقشة تعزيز الشراكات حول تحديات المناخ

كشف باحثون في جامعة كيبيك بكندا أن دورة تحضير القهوة، بدءاً من زراعة وإنتاج حبوب البن ونقلها وتحميصها وطحنها، وصولاً إلى تسخين المياه وغسل الأكواب، تستهلك الموارد وتنبعث منها غازات دفيئة. وقام الباحثون بقياس البصمة الكربونية للقهوة من خلال مقارنة 4 طرق تحضير: المفلترة بالطريقة الأميركية التقليدية، والمفلترة المُغلفة، والمخمرة، والقابلة للذوبان. والطريقة الأخيرة هي الأكثر صداقة للبيئة، لانخفاض كمية القهوة المستخدمة لكل فنجان وانخفاض استهلاك الكهرباء.
وذكرت شبكة The Conversation أن استهلاك القهوة العالمي ازداد خلال الـ30 عاماً الماضية، ووصل متوسط استهلاك الفرد اليومي إلى 3 فناجين، وأصبحت أكثر المشروبات شعبية في كندا، ويقدَّر الاستهلاك العالمي بنحو ملياري فنجان يومياً.

القهوة
المناخ
التغير المناخي
تغير المناخ
الغازات الدفيئة
البصمة الكربونية
آخر الأخبار
الممثل بروس ويليس
دنيا
بعد الحبسة الكلامية.. إصابة الممثل بروس ويليس بـ"مرض نادر"
اليوم 07:41
جو بايدن يغادر البيت الأبيض في طريقه إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني لإجراء فحص روتيني
عربي ودولي
الطبيب الخاص لبايدن يكشف تفاصيل حالته الصحية
اليوم 07:37
سيكون المستشار الألماني أولاف شولتس وماكرون وكاملا هاريس من كبار المسؤولين الذين سيحضرون المؤتمر
عربي ودولي
الأزمة الأوكرانية تهيمن على مؤتمر ميونيخ
اليوم 07:30
يوفنتوس يتعثر مجدداً
الرياضي
يوفنتوس يتعثر مجدداً
اليوم 02:38
متضررون من الزلزال يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في كهرمان مرعش (رويترز)
عربي ودولي
«تركيا قلب واحد».. جمع 6 مليارات دولار في 7 ساعات
اليوم 02:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©