«القهوة» تسهم في تغيّر المناخ!

أبوظبي (الاتحاد)

كشف باحثون في جامعة كيبيك بكندا أن دورة تحضير القهوة، بدءاً من زراعة وإنتاج حبوب البن ونقلها وتحميصها وطحنها، وصولاً إلى تسخين المياه وغسل الأكواب، تستهلك الموارد وتنبعث منها غازات دفيئة. وقام الباحثون بقياس البصمة الكربونية للقهوة من خلال مقارنة 4 طرق تحضير: المفلترة بالطريقة الأميركية التقليدية، والمفلترة المُغلفة، والمخمرة، والقابلة للذوبان. والطريقة الأخيرة هي الأكثر صداقة للبيئة، لانخفاض كمية القهوة المستخدمة لكل فنجان وانخفاض استهلاك الكهرباء.

وذكرت شبكة The Conversation أن استهلاك القهوة العالمي ازداد خلال الـ30 عاماً الماضية، ووصل متوسط استهلاك الفرد اليومي إلى 3 فناجين، وأصبحت أكثر المشروبات شعبية في كندا، ويقدَّر الاستهلاك العالمي بنحو ملياري فنجان يومياً.