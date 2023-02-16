الفيضانات تجتاح أكبر حديقة سفاري في جنوب أفريقيا

هطلت الأمطار بغزارة على منتجع كروجر للحيوان، أكبر حديقة وطنية في جنوب أفريقيا، على مدى أكثر من أسبوع، مما دفع المسؤولين إلى إجلاء الضيوف وإغلاق بعض الطرق، وذلك في الوقت الذي كان السياح قد بدأوا لتوهم في العودة بعد توقف دام ثلاث سنوات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.
ونقلت بلومبرج عن الإدارة قولها اليوم الخميس، إنه تم إغلاق جميع الطرق الترابية وبعض الطرق الممهدة في الجزء الجنوبي من الحديقة، مشيرة إلى أن المياه جرفت تماما واحدة من الطرق الرئيسية في ثلاثة مواضع. كما تم إغلاق معسكران للأدغال، أحدهما كوخ للمبيت والإقامة الليلية ومخيمين للاستراحة والاستجمام وبوابة أحد المداخل بشكل كامل.
يشار إلى أن كروجر، التي تقع على الحدود مع موزمبيق، هي موطن للحيوانات الخمسة الكبرى - الفيل ووحيد القرن والأسد والنمر والجاموس - وتستقبل نحو مليون ضيف سنويا.
وقال المدير التنفيذي للمنتجع "أوسكار مثيمكولو" إنه بعد أكثر من عامين من خسارة إيرادات السياحة بسبب قيود كوفيد 19- ، تبذل الحديقة قصارى جهدها للوصول إلى "المستوى الأفضل" لفتح ممرات لزوار الحديقة خلال موسم الأمطار .