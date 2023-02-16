«الإمارات للفلك» تعقد ورش عمل في «إكسبوجر»

الشارقة (الاتحاد) عقدت جمعية الإمارات للفلك، ورشتي عمل للتصوير الفلكي، ضمن مشاركتها في المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» 2023 الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بمركز إكسبو الشارقة، واختتم أعماله يوم أمس. وأقيمت الورشة الأولى تحت عنوان »تعرف إلى السماء قبل رحلة التصوير الفلكي باستخدام Stellarium»، وأدارها عضو جمعية الإمارات للفلك تميم التميمي، المصور الفلكي الحاصل على دبلوم في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. وقد شرح برنامج Stellarium وكيفية تخصيصه بما يتناسب مع معدات التصوير لكل مصور، واستعرض كيفية التخطيط السليم لرحلة ناجحة، بالإضافة إلى معرفة حركة الأجرام السماوية. وعقدت ورشة العمل الثانية للجمعية تحت عنوان «مدخل إلى التصوير الفلكي»، وقدمها المصور الفلكي وعضو جمعية الإمارات للفلك يوسف القاسمي، إلى جانب المصور الفلكي تميم التميمي، عضو جمعية الإمارات للفلك. وتم خلالها شرح التصوير الفلكي، والأدوات وأنواع الكاميرات والتلسكوبات المستخدمة في هذا المجال، وتأثيرات التلوث الضوئي، بالإضافة إلى شرح توضيحي للبرامج المستخدمة في التصوير الفلكي والأجرام السماوية، ونجوم الشمال والجنوب، مع تطبيق عملي من خلال الصور. وشارك في الورش محترفو وهواة التصوير الفلكي، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المعلومات والخبرات المقدمة، والارتقاء بالقدرات والمهارات، والتعرف على أحدث البرامج والمعدات والتقنيات المستخدمة في مجال التصوير الفلكي. وأوضح إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، قائلاً: «إن الجمعية تهدف من خلال تنظيم هذه الورش إلى إتاحة فرص التعلم، وجذب وتشجيع المصورين الشباب والصاعدين إلى استكشاف روائع الكون، والتقاط أجمل صور الأجرام السماوية والأحداث الفلكية عبر عدساتهم. وذلك ضمن جهودها لنشر وتعزيز الثقافة الفلكية، وتسليط الضوء على مجال الفضاء والفلك وتبسيطه للجمهور». وأكد حرص الجمعية على المشاركة في «إكسبوجر» باعتباره فرصة ومحفلاً عالمياً يتيح التواصل المباشر مع الجمهور، ويسهم في دعم جهود الجمعية لترسيخ الاهتمام بمجال الفلك والفضاء، بالإضافة إلى اعتباره مساحة لإظهار الكفاءات والمهارات الإبداعية لأعضاء الجمعية. وقد عرض جناح الجمعية صوراً احترافية للأعضاء من المصورين الفلكيين، وقدم محاضرات وشروحات متنوعة للزوار حول العديد من المواضع المهمة الخاصة بمجال الفضاء والفلك. وتشارك الجمعية باستمرار في مثل هذه المعارض والفعاليات لأهميتها في تعزيز وجودها في أبرز الأجندات العالمية التي تخدم علم الفلك والفضاء، وتمكنها من تقديم مادة إبداعية تسهم في توسيع الآفاق وتطوير المواهب.