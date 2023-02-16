سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الفائزين بجائزة «شكراً»
سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الفائزين بجائزة «شكراً»
16 فبراير 2023 17:51
الشارقة (وام) كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح اليوم الخميس، الفائزين بالدورة السابعة لجائزة «شكراً» لموظفي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وذلك في مجمع الجادة.
معرض الهواة وفاز بجائزة هذا العام كل من ساهد بادينهراريل، إداري، ومنى عمران الطنيجي، «فني»، من فئة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعدي عمر صلاح طهبوب من فئة قناة الشرقية من كلباء، ومحمد دلاهمة من فئة قناة الوسطى من الذيد، ومحمد الحمادي من فئة قناة الشارقة الرياضية. وفازت بجائزة فئة قطاع الإذاعات أمينة خليل عيسى، كما شمل التكريم المسؤولين المباشرين للفائزين. وكان سموه قد تجول فور وصوله في معرض الهواة، المقام على هامش فعالية التكريم، وهي النسخة الثانية من معرض الهواة والمخصص للموظفين الموهوبين بالهيئة، وذلك تحفيزاً لهم وتشجيعاً لتطوير مواهبهم الفنية والعملية.
وتوقف سموه في مختلف أركان وأروقة المعرض الذي يشارك فيه 13 موظفاً وموظفة، حيث اطلع على ما يعرضه من أعمال متنوعة أظهرت مواهب وهوايات المشاركين، وتضمن المعرض مشاركات متنوعة شملت: الرسم والأعمال اليدوية والخياطة والتصوير والتلوين والخط العربي وجمع العملات والطوابع.
إنجازات وكان حفل التكريم قد استهل بكلمة ألقاها راشد عبد الله العوبد مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي على حضور وتشريف سموه الحفل وتكريم الفائزين. وبارك الفوز للمكرمين، مشيراً إلى أن جائزة «شكراً» للموظفين المتميزين أصبحت تقليداً جميلاً دأبت الهيئة على تنظيمه والمحافظة على استمراره إيماناً منها بأهمية تحفيز ودعم الموظفين لبذل الجهود والمثابرة في العمل لتحقيق التميز والتفوق.
وتناول العوبد أهمية العمل والسعي الدؤوب إلى مواصلة الإنجازات التي تحققها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والتي جاءت نتيجة لجهود جميع الموظفين وحرصهم على تقديم كل ما لديهم والتزامهم بتقديم الأفضل. وتعتبر جائزة «شكراً»، إحدى أدوات تشجيع موظفي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ووسيلة لتقدير ومكافأة الجهود التي يبذلها العاملون في نطاق العمل، عبر تطوير وتحسين إجراءات وأساليب العمل داخل الهيئة، والتعاون الفعّال مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
كفاءة عالية وتعتمد الجائزة عدداً من الأهداف التي تهتم بتحفيز الموظفين على بذل كل ما لديهم من طاقات وإمكانات وتشجيعهم على تقديم خدمات أفضل ذات كفاءة عالية، إلى جانب إظهار وتثمين الأعمال، وتسليط الضوء على الموظف المتميز وتكريمه على روح المبادرة وزيادة الإنتاجية، وإضفاء جو من التنافس الإيجابي في بيئة العمل.
حضر حفل التكريم بجانب سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، كل من محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وراشد عبد الله العوبد مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، ومديرو القنوات الفضائية والإذاعات بالهيئة، وجمع من الموظفين.