«التنمية الأسرية» تنفذ ورشة «لنبدع ونرسم معاً»

أبوظبي (الاتحاد) في إطار تعزيز المهارات لدى كبار المواطنين وإيجاد متنفس فني وثقافي وتنفيذ الفعاليات والورش الاجتماعية الثقافية، نفذت مؤسسة التنمية الأسرية ضمن فعاليات مكتبة زايد الإنسانية، ورشة بعنوان «لنرسم ونبدع معاً»، استهدفت السيدات من كبار المواطنين، حيث شارك في الورشة نحو 20 سيدة. وهدفت الورشة التي نفذت في مركز المؤسسة بالمرفأ إلى فتح باب الحوار مع كبار المواطنين حول موضوع الاستدامة وجهود الدولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والسياسات والإجراءات المتبعة.
وتشمل خفض استخدام المواد البلاستيكية، وتعلم إعادة التدوير من الموارد المتاحة والطبيعية، وتعزيز ثقافة الفن والرسم ودورهما في تنمية المهارات وتأثيرها الإيجابي على الصحة النفسية، والاستمتاع بالألوان واستخدامها كوسائل للتنفيس والتعبير وبأساليب مبدعة ومؤثرة، بالإضافة إلى تعزيز الذاكرة من خلال الرسم، وإيجاد بدائل لاستخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأخرى من إبداع كبار المواطنين وتصميمهن الخاص. وقد تم تصميم حقائب تسوق صديقة للبيئة بلمسات فنية تعكس لمساتهن وتعبر عن مهاراتهن في الرسم ودمج الألوان.
قدمت الورشة شوقية الحوسني، اختصاصي تطوير مكتبات في المؤسسة، كما ستنفذ المكتبة ورشة فنية بعنوان «كولاج من كتاب الخيميائي»، تهدف إلى جعل قراءة الكتاب أكثر متعة من خلال ترجمة ما تم قراءته إلى كولاج تعبيري، وإضافة تجربة جميلة للقراء بعد الانتهاء من قراءة كتابهم المفضل، بالإضافة إلى تحفيز الجانب الإبداعي لرواد مكتبة زايد الإنسانية. وتنفذ مكتبة زايد الإنسانية عدداً من الورش خلال الشهر الجاري، منها: فنيات التوثيق وإعداد ملف التقييم لتحدي القراءة الأسري، والسلامة الرقمية من كتاب «التفكير التقني غير أفكارك»، و«ابتكر الأجمل لحياتك». وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية من خلال فعاليات مكتبة زايد الإنسانية إلى تعزيز الجانب الثقافي لدى أفراد الأسرة بمختلف فئاتها وتسليط الضوء على الهوية الثقافية، وتعزيز القيم الاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز العمل التطوعي للإسهام في بناء قيادات شبابية مثقفة وفاعلة.