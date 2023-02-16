«الشارقة للفنون الأدائية» تقدم عرضاً لمسرحية «النمرود»
«الشارقة للفنون الأدائية» تقدم عرضاً لمسرحية «النمرود»
16 فبراير 2023 17:19
أعلنت أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، المؤسسة التعليمية والتدريبية الرائدة عالمياً في مجال فنون الأداء، عن تقديم مسرحية «النمرود» للعام الثاني على التوالي، من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
في العام 2022 حضر أكثر من 600 من كبار الشخصيات والضيوف عروضاً رائعة للمسرحية، إخراج البروفيسور بيتر بارلو، المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، الذي تولى الإشراف على الممثلين والفريق الفني والإبداعي المكوّن من أعضاء الهيئة التدريسية للأكاديمية وطلابها الموهوبين، بالإضافة إلى التعاون مع فريق إبداعي خارجي من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، لتقديم عروض أدائية نالت استحساناً كبيراً خلال أمسيتين متتاليتين.
يستكشف العرض المسرحي المحفّز للتفكير مواضيع عن السلطة وقيمة الهدف وروعة اللغة، ويقدم للجمهور نظرة ثاقبة على حياة الشخصية التاريخية «النمرود» من خلال أمسيتين رائعتين من السرد القصصي والموسيقى والرقص والدراما.
ويمكن للفنانين الطموحين في مجالات عروض الأداء والرقص والتمثيل والتصميم والفنيين ومدراء المسارح الذين يبحثون عن نقطة انطلاق لمسيرتهم المهنية، التسجيل في برنامج بكالوريوس الآداب في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية في التمثيل وفنون الإنتاج والمسرح الموسيقي. وفتحت الأكاديمية باب التسجيل في شهادة دبلوم ترينيتي من المستوى السادس في الرقص الاحترافي.
وستقام العروض يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 فبراير الساعة 8.30 مساءً.