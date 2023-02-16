أحمد يعقوب: مهمة الإمارات إلى القمر ألهمتني

مع انطلاق فعاليات ونشاطات شهر الابتكار في الإمارات، أعرب المخرج أحمد يعقوب عن فخره بالمشاركة من خلال تصوير وإخراج الفيديو الإعلاني الرسمي لـ «الإمارات تبتكر 2023»، والذي قدم فيه محاور عدة، منها: الاستدامة، مستقبل الرعاية الصحية، جودة البنية التحتية، مُدن المستقبل، التغيّر المناخي، الطاقة ورؤية وتوجّه دولة الإمارات نحو الفضاء، وسواها من الأفكار التي تدور حولها الفعالية السنوية المهمة.
وقال: سعدت في تصوير وإخراج الفيديو الخاص بشهر الابتكار لهذا العام 2023، والذي حمل بين طياته العديد من الأفكار، وكان إلهامي الأول به هو رؤية وتطلعات دولة الإمارات نحو التغير المناخي والمستقبل وصولاً إلى الفضاء، مرتكزاً في رؤيتي وإعدادي على مشاهدة وتصوير رؤية وتطلعات أصحاب السمو بتعزيز وتطوير الأفكار والقدرات المبتكرة، وإيجاد ثقافة ابتكار واسعة النطاق.وأضاف: في كل عمل أقوم بتقديمه للمجتمع، أحرص على ترك بصمة وإحداث تغيير مؤثر، حيث عملت في هذا الفيديو على تصميم مشهد أصحاب السمو وهم على سطح القمر، تزامناً مع إطلاق المستكشف راشد ومهمة الإمارات إلى القمر، وصولاً إلى مشهد التغير المناخي تزامناً مع عقد مؤتمر الأطراف العالمي COP28 خلال نهاية العام الجاري. واعتبر التجربة كبيرة لحدث مهم، قدمه بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي. وأكد المخرج أحمد يعقوب أن تجربة الإمارات في الابتكار تستحق أن تروى للعالم لأنها تجسد أفضل مثال لما يمكن للابتكار أن يحققه بقدرات الإنسان والمكان، وهذا ما يجسد رسالة دولة الإمارات في وضع الابتكار بخدمة مستقبل الإنسانية جمعاء. ويعتبر أحمد يعقوب من المخرجين الشباب الذين يحرصون على العمل بأفكار وأساليب مختلفة ومؤثرة، مستخدماً أهم وأحدث التقنيات لتنفيذ العمل من بدايته إلى أن يصل إلى الجمهور. ويعمل حالياً على مجموعة من الأعمال التي سترى النور قريباً، متعاوناً بها مع جهات عدة في دولة الإمارات.