«مهرجان دار الزين».. ترفيه واستكشاف

تُشكل قلعة الجاهلي خلفية رائعة لـ «مهرجان دار الزين» الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي بلدية مدينة العين، والشريك الإعلامي «إمارات أف إم» و«ستار أف إم»، وتستمر فعالياته حتى 19 فبراير الجاري في حديقة الجاهلي، مع جدول متنوع من الأنشطة الترفيهية العائلية المستوحاة من الطبيعة وأجواء الربيع، بما فيها أفضل تجارب التسوق وفنون الطهي ومدن الألعاب والأعمال الفنية التركيبية.
ويرحب المهرجان بزواره لاكتشاف «بيت المرح» مع فرص عديدة لالتقاط الصور ومشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن خوض الكثير من المغامرات في لعبة «الهروب من الغابة»، واختبار مهاراتهم في ألعاب الواقع الافتراضي. ولمحبي الموسيقى، يقيم المهرجان عدداً من الحفلات الغنائية التي يحييها نخبة من نجوم الوطن العربي.
وتستقطب العين العائلات والأصدقاء للاستمتاع بواحاتها وحدائقها الخضراء ومواقعها المدرجة على قائمة التراث العالمي لـ «اليونيسكو» ومعالمها الثقافية والسياحية الملهمة وفعالياتها الترفيهية الرائعة، حيث تعتبر وجهة مثالية في عطلة هذا الأسبوع، خصوصاً مع إقامة فعاليات «مهرجان دار الزين»، ومنها: قلعة الجاهلي إحدى أكبر القلاع في دولة الإمارات التي يعود تاريخها إلى القرن الـ 19، والتي حصدت «جائزة تيرا» عام 2016، لأفضل عمارة طينية في العالم، وواحة العين التي أدرجت على قائمة التراث العالمي لـ «اليونيسكو»، حيث يحظى الزوار بفرصة استكشاف المركز البيئي التعليمي والتجول بين مجموعة واسعة من الممرات المظللة بين ما يزيد على 147 ألف نخلة، ومساحات شاسعة ينمو فيها نحو 100 نوع من النباتات، ومتنزه جبل حفيت الصحراوي الذي يُعتبر مقصداً رائعاً للعائلات للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، وتجارب التخييم وركوب الدراجات الجبلية، ومركز القطارة للفنون الذي تأسس عام 2011، ويجسد مدى ثراء وتميز المشهد الفني والثقافي في العين، عبر توفير منصة تجمع المبدعين ومحبي الفنون للمشاركة في العديد من المجالات والأنشطة الإبداعية.