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دنيا

«شلال النار» يذهل زوار «يوسيميتي»

من الشلال
16 فبراير 2023 15:20

 أذهل "شلال ناري" ضخم الأربعاء المصورين وعشاق الطبيعة الذين تمتعوا بمنظر انعكاس أشعة الشمس على الشلال عند الغروب في متنزه يوسيميتي الوطني في كاليفورنيا.

وفي كل عام، ولفترة وجيزة، تضيء أشعة النهار الأخيرة قبل المغيب شلالات هورستايل، في مشهد شبيه بتدفق للحمم البركانية أسفل منحدر إل كابيتان الصخري الشهير.

وتجذب هذه الظاهرة السياح من جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتستمر بضع دقائق فقط ولا تحصل إلا عند توافر كل الشروط اللازمة.

وقال مسؤول العلاقات العامة في حديقة يوسيميتي الوطنية سكوت جيديمان لوكالة فرانس برس "عندما تغرب الشمس في الزاوية الدقيقة، تنعكس على إل كابيتان".

وأضاف "إنه مزيج من انعكاس الشمس على الماء، وسماء صافية، وتدفق للمياه. إذا توافرت كل هذه الشروط، يحصل السحر".

وتعرضت كاليفورنيا، مثل جزء كبير من غرب الولايات المتحدة، لسنوات من الجفاف كان لها تأثير قوي على مستوى مياه الأنهار.

 

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