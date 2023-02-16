«إرثي» تتعاون مع عزة فهمي لصقل الحِرف

أبوظبي (الاتحاد)

أبرم مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، ومصممة المجوهرات العالمية عزة فهمي، شراكة ثقافية رائدة تهدف إلى دعم الجيل الجديد من المصممات الإماراتيات، وتمكينهن من صقل مهاراتهن في مجال الصناعات الحرفية التقليدية في المنطقة، وتسهيل وصولهن إلى الأسواق، وتعزيز حضورهن فيها.

وابتداء من نهاية شهر فبراير الجاري، تنطلق الدورة الرابعة من برنامج «أزيامي» التدريبي المخصص لرائدات الأزياء، وتستمر على مدار 9 أشهر بالتعاون مع «استوديو عزة فهمي للتصميم»، ما يتيح لمصممات المجوهرات الصاعدات فرصة فريدة لتنمية مهاراتهن الريادية وإطلاق العنان لإبداعاتهن، تحت إشراف المصممة العالمية.

وتلعب هذه الاتفاقية دوراً مهماً في تحقيق أهداف «إرثي» لإعداد جيل المستقبل من مصممات المجوهرات في دولة الإمارات من خلال تعزيز قدراتهن، وتوفير فرص الإرشاد والتوجيه لهن لتنمية أعمالهن، ومن خلال سلسلة من ورش العمل في دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، ستتلقى المشاركات في البرنامج تدريباً متخصصاً على تطوير مهاراتهن في تصميم المجوهرات.

ويقدم البرنامج جلسات فردية لتدريب كل مشاركة على حدة، وتعريفها على تمارين وتقنيات مخصصة ضمن المنهاج الدراسي المحدد، لتمكين المشاركات من إدارة جوانب عملية التصميم والإنتاج التي تشمل هوية العلامة التجارية والعرض والترويج والمبيعات.

ويعرِّف برنامج «إرثي» و«استوديو عزة فهمي للتصميم» المشاركات على سبل إبرام شراكات إبداعية، وعلى الممارسات الأخلاقية والمستدامة في مجال الأزياء، ويفتح المجال أمامهن للتفاعل مع نخبة من خبراء العلامات التجارية والعلاقات العامة والمبيعات والتسويق، حيث تسهم الجلسات في مساعدة المشاركات على تنمية أعمالهن من خلال الإرشاد والتوجيه في عدة مجالات رئيسة، منها التخطيط العام للأعمال، وطرق فهم التوجهات الجديدة، وإنشاء مراكز بيع فريدة للمنتجات.

وقالت ريم بن كرم، مديرة «نماء» للارتقاء بالمرأة: «إن المصممات الشابات هن حارسات تراثنا المشترك وحامياته، ويتماشى تعاون (إرثي) و(استوديو عزة فهمي للتصميم) مع رؤية إرثي الرامية لتمكين المرأة من خلال الحرف اليدوية، حيث ساعد البرنامج المصممات الشابات على تعزيز مهاراتهن الفنية والوصول إلى أسواق جديدة خلال مسيرتهن نحو إنتاج أعمال فريدة ومستدامة تتبنى مبدأ المسؤولية الاجتماعية، وتجمع بين أصالة الحرف التقليدية وأناقة التصاميم المعاصرة». ويعد «استوديو عزة فهمي للتصميم» مدرسة التصميم الأولى من نوعها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث أطلقته المصممة عزة فهمي عام 2013 بالشراكة مع «ألكيميا»، كلية التصميم المعاصر في فلورنسا بإيطاليا، إحدى أبرز المنصات التعليمية التي تستثمر الطاقات الإبداعية للطلاب.

ويمتد خط إنتاج جواهر «استوديو عزة فهمي للتصميم» إلى دول عربية وأجنبية عدة تشمل مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأميركية.

كما تعاونت المصممة المصرية مع كبرى خطوط الإنتاج العالمية، وصممت مجموعات لمتحف اللوفر والمتحف البريطاني.وشاركت المصممة في أكثر من 200 معرض حول العالم، وتضم قائمة عملائها نخبة من كبار الشخصيات، منهم ملوك ومشاهير وعارضات أزياء، وستشرف على قيادة المشاركات في الدورة الرابعة من برنامج «أزيامي»، متيحة لهن فرصة الاستفادة من رؤيتها وتوجهاتها الفنية والثقافية، ومن الأدوات والمهارات الفريدة التي يحتجنها لتأسيس علاماتهن التجارية المستقلة.

وشهد برنامج «أزيامي» التابع لمجلس «إرثي» تخرج 3 مجموعات بالشراكة مع «كلية لندن للأزياء»، حيث عرضت الخريجات مجموعاتهن خلال «أسبوع الموضة في باريس» عام 2018، ونظَّمن معرضاً في مدينة ساوباولو البرازيلية، وشاركن في متجر متنقل لمدة شهرين في «فينويك أوف بوند ستريت» بالعاصمة البريطانية لندن. وعرضت المصممات المشاركات في الدورة السابقة من البرنامج مجموعاتهن من الأزياء والمجوهرات المستوحاة من الحرف الإماراتية على منصة موقع «إيليفينيش» العالمي المخصص للتجارة الإلكترونية الدولية. ويتيح «إرثي» للراغبات فرصة التسجيل والحصول على مزيد من المعلومات من خلال حساباته على منصات التواصل @irthiCouncil، أو عبر الإيميل التالي: azyame@irthi.com، مع العلم أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو 27 فبراير الجاري.

